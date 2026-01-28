window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Solo 6 días: Prueba la nueva Chocomania de Krispy Kreme con glaseado especial Hershey’s

La nueva colección Chocomania de Krispy Kreme presenta cuatro donas exclusivas glaseadas con auténtico chocolate HERSHEY'S, disponibles por tiempo limitado en tiendas de todo el país.

La nueva colección Chocomania de Krispy Kreme presenta cuatro donas exclusivas glaseadas con auténtico chocolate HERSHEY'S, disponibles por tiempo limitado en tiendas de todo el país. Crédito: Krispy Kreme | Cortesía

Por  Miyeilis Flores

La Chocomania está de vuelta en Krispy Kreme con una nueva colección de cuatro sabores de donas que fusionan tarta de queso, galletas, glaseado especial y llovizna de chocolate. Los nuevos sabores estarán disponibles en todo el país desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero; esta exclusiva colaboración une a Krispy Kreme con chocolates Hershey’s.

Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, asegura que a Estados Unidos le encanta el chocolate: “Nos encanta colaborar con HERSHEY’S para crear las donas de chocolate más deliciosas y apetecibles”. Uno de los grandes atractivos de esta colección Chocomania es que las piezas están glaseadas por primera vez con el rico chocolate de la marca. “Elevan el sabor y la indulgencia para crear una experiencia que no querrás perderte. ¡Chocomania es chocolate bien hecho!”, agrega.

Esta nueva colección está disponible en tiendas, para recoger o vía entrega a domicilio a través de la app y el sitio web de Krispy Kreme, tanto de forma individual como por docena:

  • Dona de Tarta de Queso y Chocolate: Se trata de una dona HERSHEY’S Chocolate Original Glazed® con una espiral de tarta de queso y mini chips de chocolate. Es el perfil de sabor más complejo, donde la acidez del queso equilibra la densidad del cacao, creando un contraste sensorial de alta gama.
  • Chocolate Chip Cookie Doughnut: Una dona bañada en glaseado de chocolate y HERSHEY’S Chocolate Chip Cookie Crunch. Apuesta por la textura; el crunch de la galleta sobre el glaseado suave ofrece un “contraste mecánico” que el consumidor busca y disfruta.
  • Chocolate Party Doughnut: Basada en el glaseado original de chocolate con llovizna de Hershey’s y grageas de colores. Es el factor visual de la colección, diseñada para destacar en redes sociales como Instagram y TikTok, donde el color genera un alto nivel de engagement.
  • HERSHEY’S Chocolate Original Glazed®: Una dona Original Glazed cubierta íntegramente con el glaseado de chocolate de la firma. Representa la pureza y el minimalismo, ideal para los puristas que buscan la experiencia directa del chocolate sin distracciones.

