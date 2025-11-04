Krispy Kreme lanza nueve donas inspiradas en tendencias: Cheesecake, Oreo y más

Krispy Kreme renueva su menú permanente con nueve nuevas donas que recogen sabores tendencia, como cheesecake, brownie, especias de calabaza, manzana y canela, jarabe de arce, y más. Estos nuevos sabores se suman a la icónica Original Glazed y a seis variedades clásicas, ofreciendo un total de 16 opciones para los fanáticos de las donas.

Según un comunicado de la marca, estos nuevos productos son el resultado de un año de pruebas de sabores, estudios de tendencias en redes sociales y la atención directa a los gustos de los consumidores.

Un lanzamiento con sabor a celebración

Para el lanzamiento del nuevo menú, Krispy Kreme se unió a Montell Jordan, quien adaptó su éxito “This Is How We Do It” (himno de fiesta) a “This Is How We Dozen”. Esta colaboración imprime un impulso de celebración y alegría, siendo un guiño a la generación millennial y reforzando la imagen de Krispy Kreme como líder en la venta de donas.

Nueve nuevos sabores de donas de Krispy Kreme

La ampliación del menú diario de Krispy Kreme ofrece más opciones para disfrutar y compartir. Los nuevos sabores están disponibles individualmente y por docena:

New York Cheesecake: Una rosquilla sin glasear bañada en glaseado con sabor a vainilla, cubierta con crujiente de galleta Graham y rellena de Kreme™ con sabor a tarta de queso.

Una rosquilla sin glasear bañada en glaseado con sabor a vainilla, cubierta con crujiente de galleta Graham y rellena de Kreme™ con sabor a tarta de queso. OREO® Cookies and Kreme™: Una dona sin glasear rellena de crema OREO® Cookies & Kreme™, bañada en glaseado de chocolate, cubierta con trozos de galleta OREO® y rociada con glaseado con sabor a vainilla.

Una dona sin glasear rellena de crema OREO® Cookies & Kreme™, bañada en glaseado de chocolate, cubierta con trozos de galleta OREO® y rociada con glaseado con sabor a vainilla. Pastel Original Glazed®: El icónico sabor Original Glazed® de Krispy Kreme en una clásica dona de pastel a la antigua.

El icónico sabor Original Glazed® de Krispy Kreme en una clásica dona de pastel a la antigua. Dona Rellena de Manzana y Canela: Una dona sin glasear rellena de manzana y canela, y cubierta con una capa de canela en polvo.

Una dona sin glasear rellena de manzana y canela, y cubierta con una capa de canela en polvo. Dona Rellena Original Glazed® Kreme™: Una dona Original Glazed® rellena de crema Kreme™.

Una dona Original Glazed® rellena de crema Kreme™. Biscoff® Cookie Butter Kreme™ (de temporada): Una dona sin glasear rellena de crema con sabor a Biscoff® Cookie Butter, bañada en crema de galleta Biscoff®, cubierta con trozos de galleta Biscoff® y luego rociada con glaseado con sabor a vainilla.

Una dona sin glasear rellena de crema con sabor a Biscoff® Cookie Butter, bañada en crema de galleta Biscoff®, cubierta con trozos de galleta Biscoff® y luego rociada con glaseado con sabor a vainilla. Dona Glaseada con Arce (de temporada): Una dona Original Glazed® bañada en glaseado de arce.

Una dona Original Glazed® bañada en glaseado de arce. Dona de Brownie de Chocolate y Fudge (de temporada): Una dona Original Glazed® cubierta con crema de mantequilla con sabor a masa de brownie, cobertura crujiente de brownie y chispas de colores.

Una dona Original Glazed® cubierta con crema de mantequilla con sabor a masa de brownie, cobertura crujiente de brownie y chispas de colores. Dona Original Glazed® de Pastel de Especias de Calabaza (de temporada): Una fantástica versión con especias de calabaza de la clásica dona de pastel de Krispy Kreme.

Tres donas se despiden del menú

Como parte de la ampliación del menú, Krispy Kreme ha retirado tres sabores que antes eran habituales: la Original Glazed® Blueberry Cake, la Original Glazed® Lemon Filled y la Cake Batter. Sin embargo, la compañía tranquiliza a los fanáticos: estas donas podrían regresar en el futuro.

Krispy Kreme asegura que seguirá deleitando a sus seguidores con muchas innovaciones de donas por tiempo limitado durante todo el año, incluyendo la próxima temporada navideña.

Otras delicias diarias disponibles

Además del menú ampliado de donas de tamaño normal, los fanáticos también pueden seguir disfrutando de otras delicias que Krispy Kreme ofrece diariamente, como:

Minis

Doughnut Dots

Rollos de canela

Una variedad de bebidas, cafés especiales y bebidas frías.

Nuevos sabores para personalizar las docenas

Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, destaca que la marca ofrece más variedad, más sabor y, sobre todo, más opciones. “¡Estamos deseando que los consumidores nos muestren cómo crean su docena!”, comenta Holder.

Por su parte, la versión de Jordan, “This is How We Dozen”, anima a los fans a compartir en redes sociales cómo disfrutan y comparten el nuevo menú, incluso sugiriendo divertidos pasos de baile.

“Como fan de Krispy Kreme, hacer este remix para su nuevo menú principal es una bendición y me emociona que anime a todos a descubrir nuevas donas favoritas y crear dulces recuerdos. ¡Krispy Kreme hace donas como nadie!”, dijo Jordan.

