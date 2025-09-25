Krispy Kreme y Joe Jonas celebran el Día Nacional del Café con donas y café gratis

Del sábado 27 al lunes 29 de septiembre, con motivo del Día Nacional del Café, los fanáticos de Krispy Kreme podrán disfrutar de ofertas especiales en donas y café gratis. La campaña se realiza en colaboración con Joe Jonas, fanático de la marca y amante del café.

La gigante de las donas anunció que durante el fin de semana los clientes que compren cualquier docena de donas a precio regular y obtendrán una docena de donas Original Glazed por solo $1, todo como parte de la celebración del Día Nacional del Café.

El 29 de septiembre todos los clientes que acudan a las tiendas participantes recibirán un café mediano gratis (caliente o helado) y una dona de su elección, sin necesidad de comprar.

¿Cómo obtener las ofertas de Krispy Kreme?

El centro de la nueva oferta de Krispy Kreme es la combinación del café y las donas. Crédito: Business Wire | Cortesía

Krispy Kreme lanzó las ofertas son por tiempo limitado y hasta agotar existencias. A continuación, detalles de las ofertas que pueden ser de utilidad para los consumidores:

$1 por una docena de donas: esta oferta está disponible en tiendas, autoservicio, la aplicación y el sitio web de Krispy Kreme.

El café y la dona gratis: solo estará disponible el Día Nacional del Café (29 de septiembre) en tiendas físicas y autoservicio.

Café y donas, una combinación perfecta

La nueva promoción de Krispy Kreme está inspirada en una propuesta de Joe Jonas, fanático de la marca de hace mucho tiempo, sugirió una oferta que combinara café y donas para el Día Nacional del Café.

Jonas, cantante, compositor y actor superestrella mundial, relató como surgió la idea. “Fui y encontré al equipo de Krispy Kreme, me senté con ellos y les dije: ‘Quiero hacer historia con el Día Nacional del Café’, y eso es lo que es esto”.

La directora de marca y producto de Krispy Kreme, Alison Holder, “a Joe le encanta Krispy Kreme y estamos de acuerdo con él en que el café sabe mucho mejor con una dona recién hecha de Krispy Kreme, o incluso compartiendo una docena”.

