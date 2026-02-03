Ecuatoriana agente policial murió chocada por borracho en Nueva York; dejó bebé huérfano

Patricia Espinosa, agente del Departamento de Policía del condado Nassau (NY) nativa de Ecuador, murió el sábado cuando su vehículo fue impactado por un conductor ebrio, según las autoridades.

En un video publicado por el Departamento de Policía del Condado de Nassau en 2022 sobre diversidad, la agente Espinosa explica su trayectoria. “Llegué a este país a los 21 años desde Quito, Ecuador”. Una vez en Estados Unidos, tenía un objetivo claro: “Quiero ser policía”.

Después de aprender inglés y estudiar, en 2017 hizo realidad su sueño al convertirse en agente de policía en Long Island. Pero la madrugada del sábado, tras despedirse de su esposo y su bebé de 18 meses para ir a trabajar, su vida se vio truncada a los 42 años.

“No había recorrido ni una milla desde su casa cuando un conductor ebrio chocó contra su auto, acabando con su vida”, declaró el comisionado Patrick Ryder en una conferencia de prensa, citado por PIX11 News.

El conductor, identificado como Matthew Smith, de 20 años, enfrenta cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. El esposo de la agente Espinosa, también policía del condado Nassau asignado a la misma comisaría, conducía por separado hacia el trabajo cuando se encontró con el accidente.

“Se detuvo, bajó del auto, quiso ayudar a la persona accidentada y entonces se dio cuenta de que era su esposa”, añadió el comisionado Ryder.

La agente Espinosa también era miembro activa de la Sociedad Hispana de la Policía del condado Nassau (NCPDHS), conocida por su altruismo y compasión, siempre dispuesta a ayudar tanto a la comunidad como a sus compañeros de trabajo. La agente Victoria Ojeda trabajó estrechamente con ella. “Estamos desconsolados. No tenemos palabras. Sentimos que nuestras vidas se han detenido ahora que ella ya no está con nosotros”.

Pionera, la fuerte presencia de Espinosa en la comunidad latina del condado tuvo un impacto duradero en el reclutamiento de agentes de policía. “Patricia es la razón directa por la que vimos un aumento del 30% en la contratación de latinos en el último examen de policía”, aseguró Ryder.

“Ésta es una tragedia y una gran pérdida para el departamento de policía, el condado Nassau y todas las comunidades a las que sirvió Patty”, añadió Thomas Shevlin, presidente de la Asociación de Beneficencia de la policía local.

El velorio de la agente Espinosa se llevará a cabo este miércoles y su funeral el jueves. Se ha creado una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar a su esposo y a su bebé con los gastos del funeral.

Smith y su pasajero John Andali (25) fueron trasladados al Stony Brook University Hospital, donde recibieron tratamiento por lesiones que no ponían en peligro sus vidas, indicó Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La semana pasada un joven de 23 años fue arrestado en relación con un accidente que cobró la vida de dos adolescentes que iban en su auto como pasajeras también en el condado Nassau en Long Island (NY).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del Departamento de Transporte (DOT).