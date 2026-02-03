Jaxon Smith-Njigba asegura que Seahawks tiene un “ADN ganador” rumbo al Super Bowl LX

Jaxon Smith-Njigba, jugador de los Seahawks de Seattle, afirmó que el equipo posee un auténtico “ADN ganador”, impulsado por la competencia interna, la unión de los jugadores y una de las aficiones más intensas del deporte profesional en Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa previa al Super Bowl LX, Smith-Njigba habló sobre los valores que definen a los Seahawks, una franquicia reconocida por su fortaleza defensiva y por el impacto del llamado “Jugador número 12”, es decir, su afición.

“Hay un tipo de jugador que busca la franquicia. Tienes que amar el futbol americano, tienes que amar la competencia y ser una gran persona. Somos un equipo que ama jugar por el compañero que tenemos al lado y nos encanta ganar, así que eso nos da un ADN especial y ganador como equipo”, explicó el receptor abierto.

En su temporada regular, el egresado de Ohio State fue líder de la NFL con 1,793 yardas recibidas y terminó empatado en el sexto lugar con 10 anotaciones, números que lo consolidaron como uno de los mejores receptores jóvenes de la liga. En playoffs, ha mantenido el mismo nivel, sumando dos touchdowns clave en el camino de Seattle hacia el Super Bowl.

Curiosamente, Smith-Njigba confesó que de niño era aficionado a los Dallas Cowboys, pero bastó un solo año en Seattle para cambiar su perspectiva. El contacto con la ciudad, la organización y, sobre todo, con la afición, fue determinante. “El cariño del Jugador número 12 se siente desde el primer día”, dijo el receptor, quien aseguró haberse enamorado de la cultura que promueve la franquicia campeona de la Conferencia Nacional.

Ese vínculo también se refleja en su preparación para el partido más importante de la temporada. En el Levi’s Stadium, Smith-Njigba tendrá un duelo exigente frente al esquinero de los New England Patriots, Christian Gonzalez, un enfrentamiento que anticipa como un reto de alto nivel.

Finalmente, el receptor explicó qué considera que lo hace diferente dentro del emparrillado: “Mi mentalidad es atrapar cada pelota y aprovechar al máximo cada oportunidad. Me hace único mi capacidad de resolver problemas, entender a las defensivas, adaptarme a escenarios nuevos y la conexión que tengo con nuestro mariscal de campo”.

Sigue leyendo: