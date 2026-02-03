Madre desmembrada y arrojada en una bolsa a la basura tras salir con amigos en Nueva York

Michelle Montgomery, madre de 39 años, fue encontrada muerta el domingo, con su cuerpo desmembrado y metido dentro de una bolsa negra de plástico, en el cuarto de basura de un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn, tras una noche de fiesta con amigos.

“Nos enteramos anoche de que la habían descuartizado”, dijo una pariente consternada que prefirió no dar su nombre. No se ha determinado oficialmente la causa del deceso. Una portavoz de la Medicatura Forense (OCME) dijo el lunes que se había realizado una autopsia, pero que el médico necesitaba revisar los resultados de pruebas adicionales e información de la investigación policial antes de emitir una determinación final, indicó The New York Times.

Montgomery tenía dos hijos varones -uno de 19 años y un bebé 10 meses-, y dos hijas de 12 y 11 años, con quienes vivía en las viviendas de Gowanus Houses, a casi 4 millas de donde se encontró su cuerpo.

“Todos estamos en estado de shock”, declaró su esposo Anthony Echevarría (37) ayer al Daily News mientras se reunía con la familia para guardar luto. “No dejo de darle vueltas a lo mismo. Nos hemos estado apoyando mutuamente desde que nos enteramos”.

El descubrimiento se realizó alrededor de las 9:35 a.m. del domingo por trabajadores de NYCHA en el cuarto de compactación de basura de un edificio del complejo Borinquen Plaza en Bushwick Ave., cerca de Seigel St., en East Williamsburg. Ese cuarto normalmente permanece cerrado y el acceso está prohibido para los residentes, según un trabajador del edificio.

Echevarría dijo que su esposa había salido con amigos el sábado por la noche y había publicado un video bailando poco después de las 11 p.m. dentro de “Mama Taco”, restaurante mexicano ubicado en Flushing Ave., a unos 10 minutos a pie de donde se encontraron sus restos.

“Dijo que sólo iba a salir con amigos”, agregó Echevarria. “Yo no los conocía”. Montgomery no tenía antecedentes penales, según la Policía de Nueva York.

El edificio donde fue encontrada fue escenario de un doble homicidio en 2008, en el que una mujer fue asesinada a tiros por su novio abusivo, quien luego fue baleado por el padre de la mujer, en un acto de venganza.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos sobre la muerte de Montgomery. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El mes pasado tres coacusados ​​fueron sentenciados por la muerte y desmembramiento de Malcolm Craig Brown (53) y su esposa Donna R. Conneely (59), una pareja de Yonkers (NY) cuyos restos fueron hallados en una carretera en Long Island en febrero de 2024.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. En noviembre Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En septiembre un padre, su esposa y su hijo adulto fueron acusados ​en relación con la muerte y el desmembramiento de un hombre que desapareció en Nueva Jersey y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. En marzo Junior Pérez Díaz fue arrestado y acusado de homicidio y secuestro, un día después de que su ex novia, Pamela Alcántara, residente de El Bronx, fuese hallada dentro de una maleta en las afueras de la ciudad, en Yonkers.

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En marzo de 2024 un hombre fue desmembrado en su apartamento en El Bronx (NYC) por un amigo de infancia que se había convertido en activista penal tras pasar 25 años preso. Y en abril de ese año Somorie Moses (47), traficante sexual conocido como “Sugar Bear”, fue sentenciado a 10 cadenas “perpetuas” en el Tribunal Federal de Brooklyn (NYC) tras declararse culpable de matar, desmembrar y congelar a su novia Leondra Foster, a quien alquilaba a otros hombres.

También en 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Y un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

