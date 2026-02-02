Temporada de impuestos 2026: prepárate este lunes con estos 5 pasos para sacar más beneficio y evitar multas

La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos ya está en marcha y millones de contribuyentes deberán presentar su declaración ante el IRS en las próximas semanas. Prepararte con anticipación puede ayudarte a pagar menos impuestos, evitar multas y recibir un reembolso mayor, mientras que errores o retrasos pueden terminar costándote dinero.

¿Por qué es clave prepararse desde ahora para los impuestos 2026?

Cada año, el IRS impone multas e intereses a quienes presentan tarde su declaración o pagan menos de lo debido. Al mismo tiempo, millones de contribuyentes pierden créditos y deducciones simplemente por no conocerlos o por no reunir la documentación correcta.

Para muchos hogares latinos en Estados Unidos, donde el presupuesto suele ser ajustado, una buena preparación fiscal puede marcar la diferencia entre recibir un reembolso útil o enfrentar una deuda inesperada con el gobierno federal.

Paso 1: Reúne tus documentos fiscales antes de presentar

Antes de comenzar tu declaración, asegúrate de tener a la mano:

Formularios W-2 (ingresos por salario)

(ingresos por salario) Formularios 1099 (trabajo independiente, intereses o inversiones)

(trabajo independiente, intereses o inversiones) Comprobantes de gastos deducibles

Información correcta de dependientes

Contar con estos documentos desde el inicio reduce errores, evita retrasos y disminuye el riesgo de que el IRS cuestione tu declaración.

Paso 2: Revisa créditos y deducciones que pueden reducir tus impuestos

Los créditos fiscales son una de las herramientas más efectivas para pagar menos impuestos, ya que reducen directamente lo que debes al IRS. Entre los más comunes se encuentran:

Crédito Tributario por Hijos

Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC)

Créditos por educación y cuidado infantil

También existen deducciones que pueden disminuir tu ingreso gravable, como ciertos gastos médicos o intereses hipotecarios. Revisarlas con anticipación puede traducirse en un reembolso mayor de forma legal.

Paso 3: Verifica si necesitas hacer pagos estimados al IRS

Si eres trabajador independiente, freelancer o dueño de un pequeño negocio, es posible que debas realizar pagos estimados de impuestos durante el año. No cumplir con estos pagos puede generar multas, incluso si al final no debes impuestos adicionales.

Revisar tus ingresos actuales y ajustar tus pagos ayuda a evitar sorpresas desagradables cuando presentes tu declaración.

Paso 4: Elige bien cómo presentar tu declaración de impuestos

Hoy existen varias opciones para declarar:

Declaración electrónica (e-file) , la más rápida y segura

, la más rápida y segura Programas gratuitos o de bajo costo avalados por el IRS

Preparadores de impuestos certificados

Presentar electrónicamente y elegir depósito directo suele acelerar el reembolso y reduce errores comunes que pueden retrasar la devolución.

Paso 5: Marca fechas clave y evita multas del IRS

No presentar o pagar a tiempo puede generar:

Multas por presentación tardía

Intereses sobre impuestos no pagados

sobre impuestos no pagados Problemas financieros si la deuda se acumula

Si no puedes pagar el monto completo, presentar a tiempo sigue siendo fundamental. El IRS ofrece planes de pago que pueden reducir sanciones adicionales.

¿Quiénes pueden sacar mayor beneficio en la temporada de impuestos?

Posibles ganadores

Familias con hijos elegibles para créditos fiscales

Trabajadores con ingresos bajos o moderados

Contribuyentes que aprovechan deducciones legales

Quienes deben tener más cuidado

Freelancers y contratistas independientes

Personas con múltiples fuentes de ingreso

Contribuyentes que no han presentado declaraciones previas

Preguntas clave sobre la temporada de impuestos 2026

¿Cuándo comienza la temporada de impuestos 2026 en EE. UU.?

Generalmente inicia a finales de enero, cuando el IRS comienza a aceptar declaraciones.

¿Qué pasa si no presento mi declaración a tiempo?

Puedes enfrentar multas e intereses, incluso si no debes impuestos.

¿Cómo puedo evitar errores al declarar impuestos?

Reuniendo documentos con anticipación y usando herramientas oficiales o preparadores certificados.

¿Es obligatorio usar un preparador de impuestos?

No, pero puede ser útil si tu situación financiera es compleja.

¿Puedo recibir un reembolso mayor de forma legal?

Sí, aprovechando créditos y deducciones permitidos por la ley.

Conclusión

Prepararte desde ahora para la temporada de impuestos 2026 puede ayudarte a evitar multas, reducir tu carga fiscal y recibir tu reembolso más rápido. La clave está en la organización, el uso correcto de beneficios fiscales y en cumplir con las fechas establecidas por el IRS.

