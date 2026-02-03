NFL investigará aparición de Steve Tisch, dueño de New York Giants, en archivos de Jeffrey Epstein

Más de 400 veces aparece el nombre de Steve Tisch, dueño de New York Giants en los archivos de Jeffrey Epstein. Por este motivo, el pasado lunes la NFL anunció que “revisará los hechos”.

En una rueda de prensa desde Santa Clara, California, con motivo del Super Bowl LX que se disputará el domingo, el comisionado Roger Goodell habló sobre esta controversia.

“Absolutamente, revisaremos todos los hechos. Analizaremos el contexto de esos hechos e intentaremos entenderlo. Veremos cómo se ajusta eso a la política de conducta personal de la liga. Creo que tomaremos un paso a la vez. Primero obtengamos los hechos”, señaló.

"We are going to look at all the facts…"



Goodell on Giants owner Steve Tisch's appearance in the Epstein files. pic.twitter.com/KU4fDAfxcG — Awful Announcing (@awfulannouncing) February 2, 2026

La relación de Steve Tisch con Jeffrey Epstein

El pasado viernes el Departamento de Justicia desclasificó tres millones de documentos e imágenes de los archivos del magnate fallecido en 2019.

Varias copias de correos electrónicos muestran a Epstein actuando como intermediario para proveer mujeres de compañía a Tisch.

Los correos de 2013 muestran intercambios en los que Steve Tisch responde a descripciones de mujeres enviadas por Epstein con preguntas como “¿Es divertida?” o dudas sobre si una mujer era “profesional o civil”, términos que en ese contexto apuntan a algo más que una simple curiosidad.

Entre los registros también se encuentran unos mails en los que Tisch ofreció a Epstein entradas para su suite en un partido de New York Giants.

El empresario también ofreció otras invitaciones a eventos deportivos. El gesto fue contestado por Epstein con invitaciones para visitar su famosa isla privada en el Caribe, escenario de investigaciones por tráfico sexual.

Tras la divulgación de los archivos, Tisch dijo que conocía a Epstein y que “intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas” y “discutieron sobre películas, filantropía e inversiones”.

No obstante, el magnate de 76 años negó haber ido a la isla de Epstein y nunca ha acusado en la investigación.

El mundo del deporte se ha visto salpicado, pues además de Tisch, también aparece en los archivos él quarterback Russell Wilson, aunque de manera casual y sin ningún vínculo directo con Epstein.

El expiloto de la NASCAR, Brian Vickers aparece junto a su esposa en una serie de correos electrónicos subidos de tono y con contenido sexual explícito.



Sigue leyendo:

· Estrella de New York Giants, Russell Wilson, responde tras aparecer en los archivos de Epstein: “Nunca lo conocí”

· Steve Tisch, dueño de los New York Giants, vinculado a una red de mujeres de Jeffrey Epstein

· Ryan García rompe con Donald Trump y retira su apoyo por el caso de Jeffrey Epstein