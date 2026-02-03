Puerto Rico en los archivos de Jeffrey Epstein: supuesta residencia del magnate en la isla y vínculos con Brock Pierce

NUEVA YORK – Varios correos en la más reciente ronda de archivos de Jeffrey Epstein divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) apuntan a que el financiero habría mantenido una residencia en Puerto Rico.

La información surge del análisis de varios emails que fueron compartidos por Carlos Berríos Polanco, un freelancer de heavyweather.media, desde su cuenta en la red social X.

De acuerdo con el contenido divulgado, uno de los correos hace alusión a una transacción a través de Deutsche Bank en el 2017 por unos $9,000 dólares para pagar palmeras y otras plantas decorativas “para la casa del Sr. Epstein en Puerto Rico, con el fin de restaurar la estética de la propiedad tras el huracán María”.

El dinero se le pagaría a la empresa Green Good Product en Puerto Rico.

En la comunicación de diciembre figura el nombre de Cynthia Rodríguez, vicepresidenta adjunta del Deustche Bank Trust en Nueva York.

En otro correo, pero de noviembre de 2017, en el que además de Rodríguez aparece el nombre de Danya Friedman, se hace referencia a una supuesta propiedad de Epstein en Puerto Rico.

Según la información compartida desde la cuenta @Vaquero2XL, la corporación Cypress Inc. era propietaria de “una de las propiedades del Sr. Epstein en Puerto Rico”.

El intercambio estaría relacionado con una transferencia bancaria que se utilizó para pagar los impuestos “de sus propiedades en Puerto Rico”.

No hay datos sobre dónde ubicaba la supuesta residencia o residencias ni detalles adicionales.

Correos de abril de 2011 apuntan a que Epstein además obtuvo varias plantas, en específico palmas de coco, de una granja en Puerto Rico que serían exportadas a las Islas Vírgenes.

En otro de los documentos, pero compartido desde la cuenta de Robby Cortés en la referida red social, se menciona un desayuno, en la mansión de Epstein en Manhattan, con el banquero Richard Carrión, entonces principal ejecutivo del Banco Popular en Puerto Rico.

En los nuevos documentos publicados sobre el caso de Jeffrey Epstein aparece un desayuno, en su mansión en Manhattan, con el banquero Richard Carrión y Andrew Farkas, socio de negocios de Epstein. El encuentro, confirmado en uno de los emails, fue el 21 de febrero del 2014. pic.twitter.com/AHaMgqqo15 — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) February 1, 2026

En el encuentro también habría estado presente Andrew Farkas, socio de Epstein. El email se remonta a febrero de 2014. Aparentemente, la intención de la reunión era discutir los trabajos de renovación de un puerto deportivo en Islas Vírgenes.

Otro de los correos, pero de febrero de 2018, hace referencia a un artículo de The New York Times titulado “Hacer una Cripto Utopía en Puerto Rico” sobre extranjeros a los que se le exime del pago de ciertos impuestos si se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión.

Brock Pierce and Jeffrey Epstein email thread from December 2018.



“Would love to connect with you in Puerto Rico… Have the people here now that are relevant to the conversation we should be having,” Pierce wrote.



“There is little I won’t do for you,” Epstein replied pic.twitter.com/JWWR9heX7F — carlos (vibe describer) (@Vaquero2XL) February 1, 2026

La comunicación fue enviada por Masha Drokova a Epstein.

El concepto de “Crypto Utopia” o “Puertopia” fue acuñado por el criptoinversor Brock Pierce, quien tras el huracán María se mudó a la isla y se ha beneficiado de exenciones contributivas en Puerto Rico bajo la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”. A Pierce se le identifica como una de las voces claves en la campaña para hacer de la isla un destino para criptoinversores.

Pierce cuenta con varias propiedades en Puerto Rico, algunas en San Juan.

En otro intercambio de correo, precisamente entre Pierce y Epstein en diciembre de 2018, este último dijo que había pocas cosas que no haría por el empresario.

Pierce le había escrito: “Me encantaría reunirme contigo en Puerto Rico… Aquí tengo a las personas relevantes para la conversación que deberíamos tener”.

La Ley 22 ha generado controversia dentro y fuera de Puerto Rico. Sus detractores alegan que ha convertido la isla en un paraíso fiscal y que ha incentivado el desplazamiento y la gentrificación de locales.

Un informe de la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno) confirmó que EE.UU. pierde cientos de millones de dólares al año en contribuciones como resultado de leyes como la 22 en Puerto Rico que otorga exenciones fiscales a multimillonarios que se relocalizan en la isla bajo promesa de inversión.

El documento detalla que, para el 2021, el año más reciente sobre el que la GAO cuenta con datos completos, aproximadamente, 2,200 extranjeros eran beneficiarios de la llamada Ley 22.

“El análisis revela una disminución significativa en el ingreso imponible federal promedio y en los impuestos federales pagados por esta población entre los 5 años anteriores y los 5 años posteriores a su traslado a Puerto Rico. El análisis de la GAO concluyó que la disminución en la recaudación de impuestos federales en total podría ascender a cientos de millones de dólares al año”, precisa el reporte.

La última tanda de archivos de Epstein se completó con la divulgación, el pasado viernes, de tres millones de páginas de documentos del caso.

A pesar de que el DOJ dio por terminada la revisión del caso, demócratas han denunciado que la divulgación está incompleta, y que la ley aprobada por el Congreso exigía revelar toda la información no clasificada antes del 19 de diciembre pasado.

En los más recientes archivos además aparecen mensajes entre el multimillonario y el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En cuanto a Trump, los documentos incluyen al menos 12 denuncias en su contra que fueron recibidas por el FBI (Buro Federal de Investigaciones) por supuestamente cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y quien fuera la pareja de este Ghislaine Maxwell.

Sin embargo, los alegatos, parte de un intercambio de correos electrónicos entre agentes federales, no habrían sido verificados y fueron identificados como “informaciones de segunda mano”.

Maxwell actualmente cumple una condena de 20 años por tráfico humano.

De acuerdo con la versión oficial, Epstein, quien se declaró culpable en 2008 en Florida por cargos estatales de solicitar prostitución con una menor, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.

