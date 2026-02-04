Congreso cuenta con 10 días para negociar posible cierre del Departamento de Seguridad Nacional

El Congreso apenas tiene 10 días para evitar otro cierre, que afectaría exclusivamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aparentemente, no hay mucho optimismo respecto al acuerdo.

Lo que se encuentra en juego es uno de los asuntos más controvertidos de la política nacional: la aplicación de leyes migratorias federales, incluyendo nuevas restricciones para las agencias y consecuencias para las jurisdicciones locales que se nieguen a cooperar con ellas.

Los republicanos desde un principio están rechazando las demandas centrales de los demócratas, como endurecer los requisitos de las órdenes judiciales y prohibir el uso de máscaras a los agentes federales. Los demócratas, por su lado, están arruinando la iniciativa republicana de atacar las llamadas “ciudades santuario”.

John Thune, líder de la mayoría republicana del Senado, advirtió el martes que lograr que el mandatario Donald Trump llegue a un acuerdo antes de la nueva fecha límite del 13 de febrero es una “imposibilidad”.

“Tenemos un plazo muy corto para hacer esto, algo que yo argumenté en contra”, explicó, haciendo referencia a su oposición al plazo de dos semanas para que el DHS fuese aprobado por los demócratas, que insistían en solicitar.

En tanto, el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, manifestó el martes que otro parche a corto plazo estaba “fuera de la mesa” para los demócratas.

Lo anteriormente mencionado presagia un cierre gubernamental potencialmente prolongado que afectaría de manera desproporcionada las funciones del DHS que no vinculan la aplicación de la ley migratoria, como la TSA, la FEMA y la Guardia Costera.

Esto se debe a que agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que han estado en el medio del revuelo demócrata, recibieron fondos por medio del megaproyecto de ley política interna que los republicanos decretaron en julio del año pasado, informó Político.

Esa realidad tenía senadores demócratas críticos dispuestos a aceptar el financiamiento anual del DHS en enero, que mantuvo los presupuestos de la agencia sin cambios y fue aprobado por la Cámara de Representantes con solo siete votos demócratas. Pero el plan se diluyó el 24 de enero, cuando agentes del DHS asesinaron a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis, lo que causó demandas bipartidistas de nuevas restricciones contra el gobierno de Trump.

Thune y otros republicanos advirtieron que creen que necesitarán ganar más tiempo luego de la fecha límite del 13 de febrero. Las negociaciones sobre el acuerdo para la aplicación de la ley migratoria han estado prácticamente suspendidas, dijeron varios senadores, a su vez que la Cámara de Representantes lidia con el paquete de gastos más extenso que se aprobó el martes.

Hasta ahora, ambos partidos ni siquiera se ponen de acuerdo sobre quién negociará. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, atribuye la responsabilidad a Thune. Pero el líder de la mayoría del Senado y otros republicanos creen que cualquier acuerdo viable deberá ser negociado inicialmente por la Casa Blanca, manteniendo a los republicanos del Congreso “involucrados”.

El senador demócrata de Hawaii, Brian Schatz, expresó que un acuerdo sería difícil “sin que Trump decida arrastrar a los republicanos en una dirección que normalmente les resulta incómoda”.

“Pero eso es diferente a que John Thune simplemente declare que se retira”, agregó. “El líder de la mayoría no puede retirarse de la negociación”.

Un cierre continuo del DHS podría resultar incómodo para las dos partes. Mientras que el ICE y la CBP tendrían vía libre para seguir con la aplicación de las leyes migratorias, la Guardia Costera y la TSA perderían sus asignaciones, lo que colapsaría los aeropuertos y pondría en peligro los salarios de toda una rama militar. El Servicio Secreto y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad también se verían afectados.

Muchos integrantes se muestran escépticos respecto de que se llegue a un acuerdo, dada la eterna lucha del Congreso por llegar a un acuerdo sobre cualquier tema secundario vinculado con la inmigración.

“Debo decir que soy un poco escéptico con respecto a todo este proyecto”, indicó el senador Josh Hawley, republicano por Missouri. “Soy un poco escéptico con respecto a todo el proyecto de intentar recargar un proyecto de ley de asignaciones que financia agencias críticas con un montón de restricciones legales”.

Asimismo, el demócrata de Maryland, Glenn Ivey, manifestó sobre la incipiente negociación: “No puedo decir que parezca de buena fe”.

Los demócratas han planteado varias demandas clave para cualquier negociación y se espera que se presente formalmente una propuesta “muy pronto”, de acuerdo con Schumer.

Aunque los republicanos se mostraron receptivos a algunas propuestas demócratas, como las cámaras corporales y la capacitación para la desescalada, hay una gran oposición a exigir a los agentes de inmigración que obtengan órdenes judiciales en vez de órdenes administrativas antes de seguir con los arrestos.

Muchos, incluyendo al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se oponen a exigir a los agentes federales que no usen máscaras, alegando que podría representar una amenaza para la seguridad.

“Les aseguro que nunca vamos a aceptar la adición de una nueva capa de órdenes judiciales”, dijo Johnson el martes. “Es inaplicable. No se puede hacer, y no debería hacerse. No es necesario”.

Por su lado, los republicanos presionan para que se incluyan medidas enérgicas contra las “ciudades santuario” que no cumplen con las normas de ICE y CBP en cualquier acuerdo que incluya nuevas restricciones para dichas agencias. Otros republicanos creen en la probabilidad de incluir disposiciones migratorias más severas, como el incremento de las sanciones para los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente o reingresan a la nación sin autorización.

