FSIS: Retiran más de 46,000 libras de lomo de cerdo de Mays Chemical Company

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió una alerta sanitaria por el incumplimiento de los protocolos de importación en 46,315 libras de lomo de cerdo distribuidas por Mays Chemical Company, lo que obliga al retiro del producto distribuido en Puerto Rico.

Este fallo afecta a un lote de lomos de cerdo deshuesados, crudos y congelados que no fueron presentados para la reinspección de importación a los Estados Unidos. Aunque el origen del producto es canadiense (bajo el sello “Canadá 12”) y dicho país cuenta con estándares rigurosos, la omisión de la reinspección es un punto crítico, por ser el último filtro de seguridad antes de que la proteína llegue a los consumidores.

Hasta la fecha, no se han confirmado enfermedades vinculadas al lote producido entre el 27 de febrero y el 12 de marzo de 2025. Sin embargo, al no contar con la inspección oficial, el FSIS no puede garantizar que el producto no haya sufrido roturas en la cadena de frío o contaminación cruzada durante su tránsito.

Debido a que estos lomos de cerdo tienen una vida útil prolongada y fueron distribuidos en el sector institucional y de restaurantes, es muy probable que aún se encuentren almacenados en congeladores industriales esperando ser procesados o servidos.

¿Cómo identificar el producto afectado?

Los compradores deben verificar la siguiente información para asegurar la inocuidad alimentaria:

Producto: Lomo de Cerdo Deshuesado Congelado Centro 520MM.

Lomo de Cerdo Deshuesado Congelado Centro 520MM. Identificador: Sello de inspección canadiense con el número “Canadá 12” .

Sello de inspección canadiense con el número . Fechas de producción: Entre el 27 de febrero de 2025 y el 12 de marzo de 2025 .

Entre el y el . Ubicación: Principalmente distribuido en Puerto Rico.

¿Qué hacer para prevenir enfermedades?

Para el manejo seguro de la carne de cerdo proveniente de Mays Chemical / Mays Ochoa, se recomiendan cinco pasos esenciales:

Identificación: El chef ejecutivo o encargado de cocina debe verificar las cajas. Estas deben estar identificadas con la leyenda “LOMO DE CERDO DESHUESADO CONGELADO CENTRO 520MM” y el sello “Canadá 12”. En caso de hallazgo, no se debe abrir, cortar ni cocinar; debe aislarse de inmediato para evitar la contaminación cruzada. Etiquetado de “No Uso”: Todo el lote debe marcarse con un cartel visible: “NO CONSUMIR – PRODUCTO BAJO RETIRO – PROHIBIDO SU USO”. Registro y Cuantificación: Para gestionar el reembolso, se debe contar el número de cajas, el peso total, las fechas de recepción y el número de lote. Higienización: Tras retirar el producto, se deben limpiar y desinfectar las superficies y congeladores con una solución de grado alimenticio. Devolución: No deseche el producto en la basura común. Contacte al representante de Mays Ochoa, el Sr. Julio Westerband (787-340-1327 / Julio.Westerband@maysochoa.com), para coordinar la recolección y obtener la evidencia de devolución.

Sigue leyendo: