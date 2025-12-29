Riesgo de E Coli: retiran del mercado 2,855 libras de productos de carne molida cruda

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) informó que más de 2,855 libras de carne molida cruda han sido retiradas del mercado en seis estados de los Estados Unidos, debido a una posible contaminación con E. coli O26.

El producto, elaborado el 16 de diciembre de 2025, fue distribuido por la empresa Mountain West Food Group, LLC, un establecimiento ubicado en Heyburn, Idaho. La distribución alcanzó a proveedores en California, Colorado, Idaho, Montana, Pensilvania y Washington para su posterior venta al por menor. El problema se detectó mediante una prueba de rutina del FSIS, cuyos resultados confirmaron la presencia de la bacteria.

¿Cómo identificar el producto afectado?

Los consumidores deben buscar paquetes sellados al vacío de 16 oz (1 lb) que contienen la inscripción “CARNE MOLIDA DE RES ALIMENTADA CON PASTO FORWARD FARMS”. En el costado del empaque debe aparecer la leyenda “USAR O CONGELAR ANTES DEL 13/01/26” y el número de establecimiento “EST. 2083”.

¿Cuáles son los riesgos de la E. coli O26?

Aunque no se han reportado casos confirmados de enfermedad, las autoridades sanitarias instan a la población a no consumir estos productos. Deben ser desechados o devueltos al punto de compra. Se recomienda cocinar la carne de res a una temperatura interna de 160 °F (71 °C), verificada siempre con un termómetro para alimentos, para eliminar bacterias dañinas.

La E. coli O26 es un serotipo productor de toxina Shiga (STEC). Los síntomas de infección suelen aparecer entre los 2 y 8 días tras la exposición, destacando la diarrea (a menudo con sangre) y los vómitos. En casos graves, especialmente en niños menores de 5 años y adultos mayores, puede desarrollarse el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una condición renal crítica que requiere atención médica de urgencia.

Ante cualquier síntoma o duda, los afectados deben realizarse un análisis de heces y buscar asistencia profesional. Para consultas directas, pueden contactar a Mountain West Food Group, LLC al 208-679-3765 o vía correo electrónico en info@mountainwestfoodgroup.com.

