Alerta Sanitaria: Retiran más de 13,000 libras de pechuga de pollo por riesgo de Listeria

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) notificó una alerta urgente tras el retiro de 13,720 libras de filete de pechuga de pollo a la parrilla listos para comer, porque estos productos presentan un riesgo de contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes.

Los productos fueron fabricados el 14 de octubre de 2025 y distribuidos en centros de servicios de alimentación en Alabama, Florida, Georgia, Misuri, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte y Ohio.

Para identificar si tienes este lote en tu establecimiento o cocina, verifica los siguientes datos:

Número de establecimiento: P-1382 (ubicado dentro del sello de inspección del USDA).

P-1382 (ubicado dentro del sello de inspección del USDA). Presentación: Cajas de 10 libras (contienen dos bolsas de 5 libras).

Cajas de 10 libras (contienen dos bolsas de 5 libras). Descripción: Filetes de pechuga de pollo a la parrilla completamente cocidos con carne de costilla.

Filetes de pechuga de pollo a la parrilla completamente cocidos con carne de costilla. Código de lote: 60104 P1382 287 5 J14 (impreso en el costado de la caja y el paquete).

Verifique el sello de inspección P-1382 y el código de lote en los empaques de pollo; estos son clave para identificar el producto contaminado por Listeria. Crédito: FSIS | Cortesía

¿Cuáles son los riesgos de la Listeria?

La listeriosis es una infección alimentaria grave originada por la ingesta de productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. A pesar de que no se han confirmado casos vinculados a este brote hasta el momento, la prevención es nuestra mejor herramienta, por lo que resulta indispensable evitar el consumo de cualquier alimento bajo sospecha para garantizar el bienestar integral.

Dentro del cuadro clínico habitual, los síntomas de la listeriosis suelen manifestarse a través de fiebre persistente, dolores musculares intensos, diarrea y diversos malestares gastrointestinales que afectan el ritmo cotidiano. Es crucial prestar especial atención a los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico debilitado, ya que en estos casos la infección puede derivar en complicaciones críticas como sepsis o meningitis.

Como medida de seguridad alimentaria prioritaria, si tienes en tu poder el producto afectado, es vital que no lo consumas bajo ninguna circunstancia. La recomendación oficial es descartarlo de inmediato o proceder a su devolución en el punto de venta original para mitigar cualquier riesgo y proteger tu salud y la de tu familia.

Si sospechas que has desarrollado síntomas tras consumir este producto, contacta a un profesional de la salud de inmediato. Para dudas adicionales, puedes comunicarte con Dawn Duncan, Directora de Atención al Cliente de Suzanna’s Kitchen, al correo: dduncan@suzannaskitchen.com.

