Gervonta Davis enfrenta nueva orden de arresto por violar su libertad condicional

Los problemas legales de Gervonta Davis parecen estar lejos de acabarse. Este miércoles se conoció que una jueza de Baltimore emitió una nueva orden de arresto contra el boxeador ¿El motivo? Violar la libertad condicional una semana después de haber salido en libertad bajo fianza en Miami.

De acuerdo con medios como ESPN y Ring Magazine, la jueza del circuito Althea M. Handy emitió la orden el pasado lunes. Gervonta se encuentra en medio de un caso por supuesto violencia doméstica contra su exnovia.

A Baltimore Circuit judge issued an arrest warrant for Gervonta Davis on Monday, citing a probation violation stemming from a November 2020 hit-and-run that injured four people.



The warrant comes less than one week after Davis was arrested in Miami on allegations of domestic… pic.twitter.com/IZSrRI21Au — Ring Magazine (@ringmagazine) February 4, 2026

El pasado 14 de enero, una corte en Miami emitió una orden de arresto contra Davis por los cargos de agresión, detención ilegal e intento de secuestro.

Dos semanas después, el púgil fue arrestado por el Departamento de Policía de Miami Gardens y el grupo de trabajo de fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Tras comparecer por videollamada ante el tribunal de fianzas de Miami, presidido por la jueza Mindy S. Glazer, Gervonta Davis fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de $16.000 dólares.

La supuesta agresión de Gervonta Davis

Todo se generó de un altercado con su exnovia que terminó en una supuesta agresión. El hecho ocurrió el pasado 27 de octubre de 2024 en un club de Miami Gardens donde trabaja la mujer del boxeador, Courtney Rossell.

Días después presentó una demanda alegando que Davis entró al club donde trabajaba como camarera VIP y la agredió en una habitación trasera del local que no tenía cámaras de seguridad.

La mujer indicó que Davis la agarró por la parte posterior de la cabeza, tirando de ella con una mano y sujetándola por la garganta con la otra, mientras la arrastraba a la fuerza por varias zonas. La supuesta agresión se dio en el estacionamiento.

Rosell reveló que conoce a Davis desde 2022 y su relación sentimental tuvo una duración de aproximadamente cinco meses. 30 días antes de la supuesta agresión.

La denuncia se dio un mes después de que Gervonta y Courtney pusieron fin al vínculo y dos semanas antes de la pelea contra Jake Paul en el Kaseya Center de Miami.

El problema legal evitó que Gervonta pudiese disputar el combate y finalmente fue Anthony Joshua su reemplazo.

El largo historial de problemas legales de Gervonta Davis

Gervonta Davis acumula una extensa lista de problemas legales. En 2020, chocó su Lamborghini contra otro vehículo y huyó de la escena. En el auto impactado viajaba una mujer embarazada. Se declaró culpable de cuatro delitos de tráfico.

En 2023 recibió 90 días de arresto domiciliario, más servicio comunitario y multas. Sin embargo, fue detenido por violar los términos.

Para el 2025, en junio, fue arrestado y liberado bajo fianza tras ser acusado de golpear a su exnovia, causándole lesiones. Un mes después protagonizó otro arresto por agresión. Presuntamente, golpeó a la madre de sus hijos durante un intercambio de custodia en el Día del Padre.



Sigue leyendo:

· Emiten orden de arresto contra Gervonta Davis en Miami por supuesta violencia doméstica

· Boxeador Gervonta Davis salió de la cárcel tras pagar la fianza de $16.000 dólares

· Gervonta Davis arrestado en Miami por supuesta violencia doméstica