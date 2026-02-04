Lorde dona $204,000 dólares a la Red de Defensa de los Inmigrantes

Artistas y otras personalidades se siguen pronunciando en contra de las acciones del ICE en Estados Unidos. En una reciente publicación, Lorde compartió una foto en la que dice “ICE out” y también anunció que ha decidido donar dinero a asociaciones dedicadas a la defensa de los migrantes.

La cantante habría donado $204,000 dólares al Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota y a la Red de Defensa de los Inmigrantes.

Explica que el dinero viene de lo recaudado con la venta de su merch en los conciertos que dio en Minneapolis el 11 y 12 de octubre del año pasado.

“ICE out” se ha convertido en un sello que usan los artistas para pronunciarse en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis y en otras ciudades de Estados Unidos. En la reciente ceremonia de los Grammy, artistas como Justin Bieber y Billie Eilish usaron un pin con la frase.

Hay que recordar que en enero de este año creció la tensión en Minneapolis, pues las políticas locales prohíben el uso de recursos municipales para ayudar en funciones de control migratorio federal, y el otro lado decidió aumentar las operaciones tácticas de ICE para compensar la falta de cooperación de la policía local.

Esto ha generado enfrentamientos políticos y operativos, y durante días se han estado organizando protestas ciudadanas y la movilización activa de grupos de derechos civiles. Hasta la fecha, se han confirmado dos muertes directas por disparos de agentes federales.

