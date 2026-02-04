New York Jets contrata a su exjugador Frank Reich como coordinador ofensivo

Quien fuese entrenador de Carolina Panthers e Indianapolis Colts, Frank Reich, será el nuevo arquitecto del ataque de New York Jets en la NFL. Este miércoles por la mañana la franquicia anunció la contratación del experimentado coach como coordinador ofensivo.

Por medio de un comunicado, los Jets informaron que Reich completó una entrevista en persona para el puesto de coordinador ofensivo del club. La decisión se da luego de varias semanas de reclutamiento.

OFFICIAL: We've hired Frank Reich as our offensive coordinator. — New York Jets (@nyjets) February 4, 2026

El pasado lunes, los Jets anunciaron que habían completado entrevistas en persona con Darrell Bevell y Greg Roman para el puesto de coordinador ofensivo.

Asimismo, una semana antes, entrevistaron a de forma virtual a Reich, Bevell, Roman, Ronald Curry y Lunda Wells para el puesto. Finalmente, este miércoles, Reich completó el proceso con la entrevista en persona.

El oriundo de Freeport, Nueva York, llega a New York Jets tras haber estado como entrenador interino en Stanford, llevando al equipo a su mayor número de victorias desde 2020.

Reich se reencuentra con el actual entrenador Aaron Glenn, con quién coincidió en Detroit, Glenn era coordinador defensivo y estuvo como consultor ofensivo en 2023. También se conocen desde su etapa como jugadores cuando fueron compañeros en los Jets.

El exmariscal de campo fue entrenador en jefe de los Carolina Panthers (2023). Antes de Carolina, Reich tuvo un período de cinco años como entrenador en jefe de los Indianapolis Colts (2018-22).

El exentrenador en jefe se desempeñó como coordinador ofensivo de Philadelphia Eagles en la temporada 2016-2017 y ayudó a la franquicia a ganar el Super Bowl LII.

Tres años antes ocupó el mismo cargo en San Diego Chargers. En 2012 fue entrenador de receptores abiertos de los Arizona Cardinals (2012).

Reich comenzó su carrera como entrenador con Indianapolis Colts. Primero como entrenador en prácticas en 2007-2007. Luego como asistente del cuerpo técnico ofensivo en 2008.

Después fue entrenador de mariscales de campo en la campaña 2009-2010. Finalmente, ejerció como entrenador de receptores abiertos (2011).

Antes de llegar a los banquillos como coach, pasó 14 temporadas en la NFL como jugador después de ser seleccionado por Buffalo Bills en la tercera ronda del Draft de la NFL de 1985.

El mariscal de campo jugó para cuatro organizaciones: Buffalo Bills, Carolina Panthers, New York Jets y Detroit Lions. Con los Jets jugó en 10 partidos y comenzó siete durante la temporada de 1996.

Reich apareció en 118 partidos de temporada regular y 14 partidos de postemporada a lo largo de su carrera, incluida una aparición en la Super Bowl XXVII cuando los Bills fueron derrotados por los Dallas Cowboys.



