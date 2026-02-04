Nicki Nicole pone un alto a los mensajes de odio tras los Grammys: “Realmente afecta y mucho”

La cantante argentina Nicki Nicole se defendió de las críticas que ha recibido en redes sociales luego de su paso por los premios Grammy 2026 el pasado 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La artista estuvo nominada en la categoría ‘Álbum Urbano’ en los Grammy y durante su paso por la ceremonia se encontró con la cantante Billie Eilish, con quien tuvo una breve conversación y Nicki le dijo que en su país le decían “la Billie Eilish argentina”. Este encuentro fue muy comentado en redes sociales, pero también la rosarina fue blanco de críticas.

Un usuario en X escribió: “Primero, tenés a Billie Eilish enfrente y lo único que hacés es hablar de vos misma. Segundo, ¿quién carajo te dice la ‘Billie Eilish argentina’, fantasma?”.

La artista decidió responder con contundencia a este mensaje. “Por Dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba sobre eso, del cual ella estaba al tanto”, explicó. “Yo jamás me comparé, ni mucho menos. Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina nada más. No me comparé ni mucho menos, ni la incomodé para nada”, dijo la cantante.

En otro mensaje la artista se refirió a los mensajes negativos que ha recibido desde que asistió a los Grammy y cómo afectan los mensajes de odio.

“La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar. Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho”, escribió.

Nicki Nicole pidió a las personas que no les gusta su música que no consuman su contenido y dejen de enviar mensajes de odio.

“No soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. No hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta”.

Nicki Nicole fue nominada a los Grammy por su álbum ‘Naiki’ en la categoría ‘Mejor Álbum Urbano. Sin embargo, perdió el premio ante Bad Bunny quien triunfó en esta categoría por su álbum ‘Debí tirar más fotos’. Los otros nominados en esta categoría fueron J Balvin por MixtEip, Feid por FERXXO Vol X: Sagrado, Trueno por EUB Deluxe y Yandel por Sinfónico (En Vivo).

Sigue leyendo: