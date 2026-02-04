Rebajan el precio de la casa de ‘Breaking Bad’ a $400,000 dólares

En enero del año pasado, la casa en Albuquerque, Nuevo México, donde se grabó parte de la serie ‘Breaking Bad’ se puso en venta por $4 millones de dólares. Al no lograr encontrar comprador, la estrategia de venta ha cambiado y ahora están pidiendo $400,000 dólares por el sitio.

La rebaja del precio ha sido bastante significativa, y según ha informado ‘TMZ’ su actual agente de bienes raíces dijo que un supuesto agente engañó a los propietarios haciéndoles creer que la casa tenía un valor de millones de dólares por ser “famosa”.

La familia Padilla es dueña de esta propiedad desde 1973, y su vida cambió cuando recibieron la propuesta de los productores de la serie para filmar algunas escenas y convertirla en la residencia de Walter White, personaje ficticio interpretado por Bryan Cranston.

Su vendedora, Joanne Padilla, también ha querido promover la idea de que esta propiedad puede convertirse en un museo sobre la serie, pero al encontrarse en una zona residencial esta solo queda en una idea. Otra posibilidad para posibles inversores es convertir en un Airbnb que también explote su relación con ‘Breaking Bad’.

En el listado en el que la ofrecían por $4 millones de dólares, se describía como “un hito cultural donde tuvo lugar la legendaria escena del lanzamiento de pizza y se desarrolló la dramática transformación de Walter White”.

La casa tiene una extensión de 2,000 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, un baño, sala de estar, comedor, cocina y otras comodidades.

La verdad es que la propiedad solo destaca en el mercado por su relación con la historia, pues el sitio no tiene demasiados lujos y no se puede comparar con mansiones ubicadas en California o en Nueva York.

El primer acercamiento de los productores de ‘Breaking Bad’ fue en 2006, y su primera temporada estrenó en 2008 y su última temporada estrenó en 2013. La serie narra la historia de Walter White, un profesor de química, que es diagnóstico con un cáncer de pulmón inoperable.

