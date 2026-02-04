Roblox enfrenta demandas por presunta explotación infantil

Lo que comenzó como un espacio virtual para fomentar la creatividad infantil, hoy se encuentra bajo intenso escrutinio legal y social. Roblox, una de las plataformas de videojuegos más populares entre niños y adolescentes, enfrenta múltiples demandas en Estados Unidos mientras padres de Nueva York y otros estados exigen mayor transparencia sobre los casos de abuso y las medidas reales de protección dentro del entorno digital.

Este 3 de febrero, organizaciones de familias presentaron una petición formal dirigida a Roblox Corporation solicitando acceso a estadísticas detalladas sobre denuncias de contacto inapropiado, grooming y explotación, así como información clara sobre cuántos reportes derivan en cierres permanentes de cuentas o acciones legales.

De acuerdo a FayerWayer, la iniciativa surge tras una serie de demandas colectivas impulsadas por varios bufetes, que alegan que la empresa no implementó salvaguardas suficientes, permitiendo que presuntos depredadores contactaran a menores mediante chats internos, mensajes privados y funciones sociales del juego.

Aunque los casos se encuentran en etapas tempranas, abogados aseguran que ya están recibiendo consultas de familias en el área metropolitana de Nueva York que creen que sus hijos pudieron haber sido víctimas de manipulación o abuso tras conocer a adultos dentro de la plataforma o a través de servicios vinculados como Discord.

Los expertos señalan que es acompañamiento de los hijos cuando navegan en plataformas como Roblox es esencial para cuidarlos de cualquier depredador que ande en la red. (Foto: Shutterstock)

Padres cuestionan la opacidad de la plataforma

El reclamo principal no se limita a la existencia de incidentes, sino al manejo interno de los mismos.

Actualmente, Roblox publica informes generales de transparencia, pero no revela cifras específicas sobre cuántas denuncias recibe por conducta sexual inapropiada ni cuántas concluyen en sanciones efectivas. Para muchos padres neoyorquinos, esa falta de datos concretos impide evaluar si la plataforma es realmente segura.

“Las familias ya no aceptan reportes vagos”, señalan representantes del movimiento. “Necesitamos números claros para poder tomar decisiones informadas sobre el uso de estas aplicaciones en casa”.

Roblox sostiene que emplea miles de moderadores y herramientas de inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos. Sin embargo, especialistas en seguridad digital advierten que quienes buscan explotar a menores suelen evadir los filtros utilizando códigos, abreviaturas y emojis que no siempre pueden ser interceptados en tiempo real.

Esta brecha tecnológica deja a los niños vulnerables durante interacciones aparentemente inofensivas, especialmente cuando juegan sin supervisión directa.

Demandas por grooming y abuso sexual

Las querellas presentadas alegan que Roblox no protegió adecuadamente a su base de usuarios más joven. Según los documentos judiciales, algunos menores habrían sido sometidos a grooming, manipulación emocional y, en ciertos casos, abuso sexual por personas que conocieron inicialmente dentro del ecosistema del juego.

Los abogados buscan compensación por gastos médicos, terapia psicológica, angustia emocional y otros daños relacionados. También están alentando a más familias a presentarse, convencidos de que el alcance real del problema podría ser mayor que lo reflejado públicamente.

Defensores de la infancia en Nueva York afirman que el caso de Roblox ilustra un desafío más amplio: plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de uso sin priorizar con la misma intensidad la protección de los menores.

Creatividad infantil o explotación digital

Otro punto de preocupación es el modelo económico de Roblox, que permite a los usuarios crear juegos y experiencias interactivas.

Miles de niños participan como desarrolladores amateurs, dedicando horas a producir contenido a cambio de Robux, la moneda virtual de la plataforma. El problema, según activistas, es que convertir esos Robux en dinero real resulta complicado y limitado, lo que plantea dudas sobre una posible forma de explotación digital.

Padres y defensores argumentan que muchos menores no comprenden plenamente las reglas financieras del sistema ni quién se beneficia realmente de su trabajo creativo. Aunque Roblox presenta estas herramientas como oportunidades educativas, críticos señalan que falta supervisión adulta y mayor claridad contractual.

Posible intervención de reguladores

La presión social podría tener consecuencias regulatorias.

Legisladores estatales y federales han mostrado interés creciente en reforzar las normas que rigen las plataformas digitales dirigidas a menores, incluyendo obligaciones más estrictas de reporte, auditorías independientes y sanciones más severas cuando fallan los sistemas de protección.

También existe la posibilidad de que autoridades en la Unión Europea sigan de cerca el caso, lo que aumentaría el impacto global para la empresa.

Roblox ha reiterado que mantiene protocolos sólidos de seguridad y que mejora constantemente sus herramientas de moderación. Sin embargo, para muchas familias, sin escrutinio público ni acceso a datos verificables, no hay garantía de cambios reales.

Mientras las demandas avanzan y crece la presión ciudadana, Roblox enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. La empresa deberá demostrar que puede ofrecer un entorno digital seguro para millones de niños o arriesgarse a perder la confianza del público y enfrentar una ola de regulaciones más estrictas.

El debate, advierten expertos, apenas comienza.

