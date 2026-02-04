Venus Williams, a los 45 años, jugará el Abierto 250 de Austin 2026

La legendaria tenista estadounidense Venus Williams, de 45 años, confirmó este miércoles que formará parte del Abierto 250 de Austin 2026, torneo que se celebrará del 21 de febrero al 1 de marzo en la capital del estado de Texas. Será la primera vez que la veterana jugadora dispute este certamen.

Ganadora de 21 títulos de Grand Slam y cuatro medallas de oro olímpicas entre individuales y dobles, Williams competirá en Austin tanto en sencillos como en dobles, ampliando así su calendario competitivo a una edad poco habitual en el circuito profesional.

“Estoy muy emocionada de ir a Austin y jugar mi primer ATX Open en individuales y dobles. La ciudad tiene una energía increíble y he escuchado que los aficionados son fantásticos”, expresó Venus en un comunicado difundido por la organización del torneo.

Tras permanecer más de un año alejada de las canchas, Williams regresó al circuito en julio pasado durante el torneo de Washington, donde consiguió su primera victoria individual desde agosto de 2023. Ese triunfo la convirtió en la jugadora de mayor edad en ganar un partido del circuito profesional en más de veinte años.

Desde entonces, la siete veces campeona de Grand Slam en individuales participó en varios torneos WTA 250 y recibió una invitación especial para disputar el US Open, donde logró tres victorias en la modalidad de dobles y alcanzó los cuartos de final. En enero, también compitió en el Abierto de Australia gracias a una ‘wild card’, aunque fue eliminada en primera ronda tanto en individuales como en dobles. Actualmente, Venus atraviesa una racha de siete derrotas consecutivas desde su participación en Nueva York.

