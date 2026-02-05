Alofoke defiende a La Fruta de críticas que recibió luego de su debut como reportero de El Gordo y la Flaca  

El locutor dominicano Alofoke envió un mensaje a quienes criticaron a La Fruta luego de su debut como reportero en el programa El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision.

En su programa, Alofoke Radio Show consideró que su “primo” no merecía tantos mensajes negativos, pues se trata da alguien que solo quiere cumplir un sueño.

“Yo no entiendo al mundo mezquino. Con mi primo La Fruta yo vi que mucha gente decía ‘ay, la Fruta’ y miren dónde dio el palo, con Univision”, comentó.

En su opinión, el creador dominicano de contenido, quien ganó la segunda temporada de La Casa de los Famosos, se la “comió” con el primer reportaje que hizo para el show de entretenimiento.

“Fruta es una persona de una sabiduría que Dios le dio, una humildad y un repentismo demasiado duro. Estará los viernes en El Gordo y la Flaca un tipo que estaba pegando pisos”, destacó.

Varios usuarios reaccionaron en la cuenta en Instagram del programa de Univision a estas declaraciones y consideraron que la Fruta hizo un excelente trabajo. “Así es, tiene una gracia única y especial. Team Fruta”, “La fruta es merecedor de todo lo bueno que está pasando en su vida, es un hombre muy humilde y lo mejor es que le su gracia es natural, y es el vivo ejemplo de cuando Dios te tiene lo tuyo, sólo es cuestión de esperar si tiempo el cual es perfecto”, escribieron.

El dominicano, residente de Nueva York, se ha ganado el cariño de una gran cantidad de personas que conectaron con él gracias a su divertida personalidad, pero en especial con las ocurrencias que tuvo durante el programa de Alofoke, en el que salió como el gran triunfador.

