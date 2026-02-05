Ángel Di María envía mensaje a Andy Borregales antes del Super Bowl tras intercambiar jerseys

El Super Bowl es un evento que trasciende fronteras y disciplinas dentro del deporte. A pocas horas de disputarse la final de la NFL, el venezolano Andy Borregales recibió un mensaje ánimo por parte del futbolista argentino Ángel Di María tras completar un intercambio de jerseys.

El pasado miércoles, la cuenta en español de New England Patriots en X posteó un video donde aparece el legendario Ángel Di María recibiendo un jersey del pateador venezolano que hará historia el domingo al ser el primero de su país en un Super Bowl.

“Y llegó el mensaje esperado para Andy Borregales. El gran Ángel Di María ya recibió su jersey y le mando este gran mensaje previo al Super Bowl. Sueño cumplido”, postearon.

En la grabación aparece Di María recibiendo el jersey local de New England Patriots con el dorsal y nombre de Borregales. ‘El Fideo’ agradeció el gesto y le dedicó unas palabras antes del partido más importante de su carrera.

“Está buenísima”, dijo sobre el jersey. “Bueno, Andy. Muchas gracias, acá me llegó tu camiseta, te agradezco muchísimo. Fue un placer cambiar la camiseta con vos y te deseo lo mejor en Super Bowl. Muchos éxitos”, cerró el atacante de Rosario Central.

El clip muestra a Borregales reaccionando al video desde una tablet. El venezolano, casi sin palabras, agradeció a Di María y calificó lo vivido como “un sueño”.

Y llegó el mensaje esperado para @Borregales_andy. 🥹👏



El gran Angel Di María ya recibió su jersey y le mando este gran mensaje previo al Super Bowl. 🏈



¡Sueño cumplido! 💪#PatriotsEspañol pic.twitter.com/DLksK1gbgG — Patriots Español (@patriotsespanol) February 5, 2026

La interacción tiene historia, pues Borregales, declarado fan del Real Madrid y de Di María, recibió el pasado 18 de diciembre una camiseta de Rosario Central firmada por Ángel Di María.

¡Nuestro panita como niño en Navidad! 🎅🎄🎁@Borregales_andy recibió un regalo muy especial de su más grande ídolo, el gran Fideo, Ángel Di María. 👏



Gracias Rosario Central por el enorme detalle. 🫶#PatriotsEspañol pic.twitter.com/baZcJPD2yq — Patriots Español (@patriotsespanol) December 18, 2025

Borregales, de 23 años, nació en Caracas, pero emigró a Miami con su familia cuando tenía apenas un año. Es el hermano menor de José Borregales, quien también fue parte de la NFL y fue campeón del Super Bowl en 2021 con los Tampa Bay Buccaneers, aunque sin jugar partidos oficiales.

Los Patriots enfrentarán a Seattle Seahawks en la 60° edición del Super Bowl, que se disputará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.



