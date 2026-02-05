Donald Trump promete “un gran Super Bowl” en la antesala del partido

A tres días del Super Bowl LX, Donald Trump volvió a ocupar foco mediático augurando que el duelo por el título en New England Patriots y Seattle Seahawks será “un gran espectáculo”.

La declaración del presidente se dio el pasado miércoles por la tarde desde su Despacho Oval por medio de un video que posteó en sus diferentes redes sociales.

En la grabación, Trump fue preciso, corto, pero contundente. El mandatario aseguró que el domingo en el Levi’s Stadium se desarrollaría un gran evento y presumió de haber seguido toda la temporada de los dos finalistas de la NFL.

Trump elogió a los quarterbacks Drake Maye (New England Patriots) y Sam Darnold (Seattle Seahawks).

“Tengo la sensación de que esto va a ser un gran Super Bowl. Lo he visto toda la temporada. He visto a estos dos equipos ganar, ganar, ganar. Veo a dos grandes quarterbacks, jóvenes, grandes quarterbacks. Va a ser un fantástico Super Bowl”, dijo.

El mandatario cerró el video dejando en suspenso a quienes esperaban conocer su preferencia. “Y todo el mundo quiere saber y escuchar a quién elijo, y diré que…”, afirmó, sin llegar a revelarlo.

Hace una semana, en entrevista para el programa ‘The Will Cain Show’ de Fox News, el mandatario alabó las labores de los reclutadores de New England Patriots, asegurando que hicieron un buen trabajo al no seguir pensando en su elección de 2024 y decantarse por Drake Maye. “Hicieron una selección de draft magnífica, el quarterback es genial”.

Recientemente, Trump confirmó en entrevista con New York Post que no asistirá al Super Bowl LX tras haber acudido al del año pasado entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

“Está demasiado lejos. Me gustaría ir. Me han recibido muy bien en el Super Bowl. Les caigo bien”, dijo Trump, quien aseguró que iría si “estuviera un poco más cerca”.

El mandatario también se ha mostrado en contra de la cartelera de artistas que la NFL eligió para el show de apertura y medio tiempo.

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo Trump desde el Despacho Oval a The New York Post.

Meses atrás, Trump dijo en una entrevista en la cadena de noticias Newsmax que “nunca había oído hablar” de Bad Bunny y calificó la elección como “ridícula”.

“No sé quién es (…) no sé por qué lo están haciendo. Es, como, una locura. Y luego culpan a algún promotor que contrataron para recoger el entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo”, opinó.

No obstante, las últimas informaciones apuntan a que asesores del gabinete recomendaron a Trump no asistir para evitar abucheos masivos como los que ha vivido en los distintos eventos deportivos a los que concurrió en 2025.



