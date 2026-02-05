Desde el 20 de enero y hasta el 12 de febrero, Nueva York disfruta de la Broadway Week, una ventana irresistible para quienes quieren ver un musical emblemático o descubrir una obra nueva sin que el precio sea un obstáculo: las entradas se ofrecen en formato 2×1, el descuento máximo que permiten los teatros de Broadway.

La iniciativa se activa dos veces al año (entre enero y febrero, y en septiembre) con el mismo objetivo: llenar butacas en semanas más tranquilas.

Y, aunque, la ciudad está acostumbrada a los descuentos teatrales, la Broadway Week sigue siendo la ocasión más contundente para cazar buenos asientos sin vaciar la cartera.

Más de 20 espectáculos en promoción

La edición 2026 está cargada de opciones que van del clásico absoluto al estreno más comentado de la temporada. Para quienes buscan tradición, The Lion King, Chicago, Aladdin, Hamilton, Wicked o The Book of Mormon siguen siendo imbatibles.

Para quienes prefieren novedades, la cartelera ofrece títulos recientes como Stranger Things: The First Shadow, Hell’s Kitchen inspirada en Alicia Keys, o la vibrante adaptación musical de El gran Gatsby.

Otras propuestas que destacan que han generado conversación

Six, donde las esposas de Enrique VIII reescriben su historia en clave pop.

MJ, el musical que explora la vida artística de Michael Jackson.

Buena Vista Social Club, un viaje a la música cubana que mezcla nostalgia y energía.

Operation Mincemeat, una joya de humor y espionaje basada en hechos reales.

Death Becomes Her, el guiño teatral a la comedia negra de 1992.

Y para quienes buscan teatro contemporáneo, títulos como Marjorie Prime, Liberation, Oh, Mary!, Edipo o All Out: Comedy About Ambition amplían el abanico más allá del musical.

La lista completa de producciones participantes incluye también Ragtime, Hadestown, Maybe Happy Ending, Chess, The Outsiders, Two Strangers (Carry a Cake Across New York) y otros montajes que permiten armar una programación personal sin esfuerzo.

Cómo conseguir tus boletos

Para aprovechar la Broadway Week quedan siete días y para adquirir tu boleto puedes ir directamente a las taquillas de los teatros o a través del sitio oficial en NYC Tourism + Conventions.

