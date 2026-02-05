Premio Lo Nuestro: Aseguran que los Aguilar y Cazzu no asistirán a la ceremonia

A una semana de la edición 38 de Premio Lo Nuestro, los medios siguen difundiendo información sobre lo que se espera para esa noche. No se centran solo en predicciones, sino en los artistas que asistirán o no.

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani pudo informar que la Dinastía Aguilar y Cazzu no asistirán a la ceremonia de premiación. La información fue dada por la también periodista Mandy Fridmann.

Pepe Aguilar y sus hijos, incluyendo a Ángela Aguilar, son asistentes constantes a este tipo de gala, por lo que llama la atención que hayan decidido no ir a esta edición.

Por otro lado, Fridmann y Ceriani consideran que su negativa a ir pudo haber sido de provecho para Cazzu, pero finalmente también decidió quedarse fuera de la premiación y prepararse para la gira ‘Latinaje’ que comienza en abril.

Esta edición de Premio Lo Nuestro se celebrará el próximo jueves 19 de febrero y todas las estrellas latinas se reunirán en Kaseya Center de Miami, Florida.

Los nominados fueron anunciados durante la primera semana de enero. Entre la lista destacan Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro con 10 nominaciones cada uno; les sigue Karol G con 8 nominaciones; y con seis nominaciones están Elena Rose y Shakira.

Las anfitrionas de la gala serán Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, esta última acaba de anunciar que está embaraza de su segundo hijo y también ha calificado este rol que cumplirá como “una gran responsabilidad”.

Entre los espectáculos musicales para la noche se han confirmado las de María Becerra, Nathy Peluso, Sofía Reyes, Carín León, Matisse y Cristian Castro.

