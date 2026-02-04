John Leguizamo lanzó una dura advertencia a sus seguidores

John Leguizamo no quiso dejar espacio a las interpretaciones. El actor colombiano publicó un mensaje en Instagram en el que pidió abiertamente a los seguidores que respaldan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se alejen de sus redes y de su trabajo.

En un video titulado “Abolish ICE”, Leguizamo fue tajante: “Si apoyas al ICE, deja de seguirme, no vengas a mis shows y no veas mis películas”. De acuerdo con Entertainment, el actor ha sido una de las voces más constantes en Hollywood contra la agencia federal encargada de la inmigración.

Un mensaje que se suma a años de críticas públicas

El pronunciamiento llega en un clima especialmente sensible: encuestas recientes muestran que crece el apoyo a la abolición del ICE tras los tiroteos en los que murieron Renee Nicole Good y Alex Pretti durante operativos en Minneapolis.

Leguizamo, por su parte, también señaló al actor Dean Cain, conocido por Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman, luego de que se conociera su intención de unirse a las fuerzas federales del ICE. Sobre él, Leguizamo declaró: “¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente? Qué imbécil. Dean Cain, tus pronombres son has/been (has sido)”.

El actor ya había tomado posiciones similares antes de la reelección de Donald Trump, cuando advirtió a sus seguidores y colegas latinos sobre apoyar al entonces candidato republicano, después de que encuestas mostraran que un 46% consideraba votar por él.

Celebridades que han alzado la voz contra el ICE

La reacción de Leguizamo se suma a una ola de pronunciamientos de figuras públicas tras los recientes enfrentamientos entre migrantes y agentes federales. Billie Eilish fue una de las primeras en hablar: compartió publicaciones criticando a la agencia y pidió directamente su abolición. También solicitó retirar el financiamiento público al ICE y exigió el arresto del agente involucrado en la muerte de Renee Nicole Good el 7 de enero en Minneapolis.

Eilish, además, cuestionó el silencio de otros artistas e instó a la industria a “decir algo”.

Pedro Pascal también reaccionó al difundir una publicación con los nombres de personas fallecidas a manos del ICE en 2026, junto a un mensaje pidiendo la retirada de la agencia. Olivia Rodrigo, por su parte, calificó de injustificables las acciones de los agentes y expresó su respaldo a Minnesota.

A esta lista se sumaron Katy Perry, Natalie Portman, Jenna Ortega, Edward Norton, Olivia Wilde, Mark Ruffalo y Sam Altman, cofundador de OpenAI, según SWI, ampliando el coro de voces que piden un cambio profundo en la política migratoria.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación por la muerte de Alex Pretti, ocurrida el 24 de enero tras una intervención de agentes de la patrulla fronteriza.

