Cierre de 250 Pizza Hut en Estados Unidos: Estrategia “Hut Forward”

Como parte de una revisión estratégica, la empresa Yum! Brands reveló en su presentación de resultados que 250 locales de Pizza Hut con bajo rendimiento cerrarán durante el primer semestre de 2026. Esta cifra representa aproximadamente el 3% de su presencia en Estados Unidos.

El director financiero de Yum! Brands, Ranjith Roy, ofreció los detalles durante la conferencia telefónica sobre las ganancias del cuarto trimestre de 2025. La compañía, que también es propietaria de Taco Bell y KFC, no facilitó una lista específica de las ubicaciones afectadas. Este anuncio surge tras el inicio, en noviembre pasado, de una “revisión formal de las opciones estratégicas” para Pizza Hut, que incluye una posible venta, según reportes de CNN.

Resultados financieros y competencia

Aunque su propuesta basada en el valor —concretamente una nueva pizza de $5— generó grandes expectativas, no obtuvo el éxito esperado. En comparación con su competencia, Pizza Hut tuvo otro trimestre desalentador:

Las ventas comparables en sus locales estadounidenses cayeron un 3% en el cuarto trimestre.

Durante el año completo, la caída acumulada fue del 5%.

. Estos indicadores, detallados en el comunicado de ganancias de Yum!, confirman que los desafíos de la marca persisten.

Nueva estrategia: “Hut Forward”

El cierre de las 250 unidades forma parte de la nueva hoja de ruta denominada “Hut Forward”. Según explicó Roy, esta estrategia incluye:

Un dinámico programa de marketing. La modernización tecnológica de los locales. Nuevos acuerdos de franquicia. Una contribución única de Yum! Brands para el apoyo comercial.

Se trata de acciones diseñadas para rendir frutos a largo plazo. Cerrar estas unidades supone reducir un 4% del sistema de la marca en territorio estadounidense, una escala de ajuste significativa para el sector de restaurantes de servicio rápido (QSR), comparable al cierre de 400 unidades de Starbucks ocurrido anteriormente.

Futuro de la marca

El director ejecutivo, Chris Turner, señaló que la revisión de opciones continúa según lo planeado: “Tenemos la intención de completar la revisión este año. Dado que el proceso está en curso, por el momento no podemos compartir más detalles”.

Yum! Brands ha invertido sumas considerables en este proceso: 36 millones de dólares en 2025, de los cuales 32 millones se ejecutaron en el último trimestre. Además, la cadena canceló 5 millones de dólares en activos de incentivos de franquicia para facilitar la racionalización de la propiedad antes de una posible transacción.

