Desvelan los salarios de todos los pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026

A un mes del comienzo del Mundial de Fórmula 1 en Albert Park de Australia, el medio Racing News 365 ha desvelado los sueldos estimados de todos los pilotos de la parrilla.

Un calculo realizado tras contactar “con varias fuentes dentro del paddock”, según explica el medio especializado en F1.

“Las cifras recopiladas son sus ingresos anuales, excluyendo los bonus por equipo y por rendimiento, y cualquier contrato con sus patrocinadores personales”, puntualiza el citado medio.

Max Verstappen domina la lista

El piloto mejor pagado, como era de suponer, es Max Verstappen (Red Bull) con $70 millones de dólares.

El cuatro veces campeón del mundo de F1, con contrato con la escudería austriaca hasta 2028, lidera el ranking salarial de la actual Fórmula 1, justo por delante de Lewis Hamilton ($60 millones de dólares). Y es que el siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari es el segundo mejor pagado.

Su compañero Charles Leclerc (Ferrari) figura tercero con un salario estimado de $34 millones de dólares, la misma cantidad que percibirá este año George Russell (Mercedes). Lando Norris (McLaren), actual campeón del mundo de F1, es el quinto piloto mejor pagado, siempre según los datos que facilita Racing News 365, con $30 millones de dólares.

El resto del ranking

Fernando Alonso (Aston Martin) aparece con el sexto mejor salario de la parrilla, embolsándose $20 millones de dólares. El bicampeón del mundo de F1 precede en este peculiar ranking de salarios a Carlos Sainz (Williams) y Oscar Piastri (McLaren), ambos con un suelo de $13 millones de dólares.

Pierre Gasly (Alpine), Alex Albon (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin) recibirán un salario de $12 millones de dólares. Y ya por debajo de los $10 millones de dólares, figuran Sergio Pérez (Cadillac) con $8 millones de dólares; Nico Hülkenberg (Audi) con $7 millones de dólares; Esteban Ocón (Haas) con $7 millones de dólares; Isack Hadjar (Red Bull) con $5 millones de dólares; Valtteri Bottas (Cadillac) con $5 millones de dólares; Gabriel Bortoleto (Audi) con $2 millones de dólares; Kimi Antonelli (Mercedes) con $2 millones de dólares); Oliver Bearman (Haas) con $1 millón de dólares; y Liam Lawson (Toro Rosso) con $1 millón de dólares.

El ranking de salarios lo cierran Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Toro Rosso), ambos con un salario de entre $0,5 y $1 millón de dólares.

