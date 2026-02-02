Paraguayo Joshua Duerksen llega a la Fórmula 1 como piloto de desarrollo de Mercedes

El anuncio de la incorporación de Joshua Duerksen como piloto de desarrollo a la escudería Mercedes de Fórmula 1 marca un hito sin precedentes para el automovilismo paraguayo y la presencia latinoamericana en la máxima categoría.

A partir de 2026, el joven competidor de 22 años, nacido en Asunción, se sumará al equipo dirigido por Toto Wolff, con el propósito de fortalecer los trabajos de desarrollo de monoplazas y aportar su experiencia al lado de los titulares George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Al mismo tiempo, competirá en la F2 con Invicta Racing, en una temporada en la que parte como uno de los contendientes al título.

La presencia de Duerksen en Mercedes fue anunciada de manera oficial este lunes durante un evento de presentación del W17 de la escudería, que puntualizó su papel como piloto de desarrollo desde la temporada 2026. Según el equipo de Brackley, el paraguayo “progresó con éxito en las categorías formativas de monoplazas logrando victorias en F4 UAE, Fórmula 4 Italiana y ADAC Fórmula 4, además de podios en competiciones de Fórmula Regional”. Estas credenciales lo posicionaron como una de las jóvenes promesas del continente.

Gran proyección del piloto paraguayo

Mercedes hizo énfasis en la proyección del paraguayo, quien manifestó su entusiasmo: “Estoy super emocionado de sumarme a Mercedes AMG Petronas F1 como piloto de desarrollo. No puedo esperar empezar a trabajar con ellos y ayudar al equipo a tener éxito este año”.

Además, en sus redes sociales, agregó: “Este es un paso enorme en mi camino y un sueño por el que trabajé todos los días. Estoy agradecido por la confianza, la oportunidad y por todas las personas que han sido parte de este proceso. Estoy listo para aprender, crecer y exigirme al máximo nivel. ¡Orgulloso de seguir representando a Paraguay en todo el mundo!”.

No obstante, el joven de 22 años fue contundente a la hora de hablar sobre su año 2026 y sus aspiraciones a pelear el título en la F2 de la mano del equipo Invicta Racing. “Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo con este equipo llevando nuestra bandera a la grilla de la F1”, expresó.

Con varias funciones en Mercedes

Según informó la escudería alemana, la labor de Duerksen para Mercedes incluirá sesiones en el simulador y pruebas de TPC (Test de Coches Anteriores de F1), desarrollando vehículos para los pilotos titulares.

“El ganador de carreras de F2, Joshua Duerksen, también se convierte en piloto de desarrollo; el paraguayo realizará tareas en el simulador y varios días de Pruebas de Autos Previos (TPC) en paralelo a su programa de F2”, subrayó el equipo en su comunicado oficial.

Durante el evento en el que se anunció la incorporación de Joshua Duerksen, también se hizo oficial que Frederik Vesti será el piloto de reserva. En la dupla titular repetirán por segundo año consecutivo George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

