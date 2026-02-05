EE.UU. anuncia ayuda humanitaria adicional de $6 millones de dólares para Cuba

La Casa Blanca informó este jueves el envío de una nueva partida de ayuda humanitaria a Cuba por un monto de $6 millones de dólares, en medio de un contexto de alta tensión bilateral marcado por las restricciones energéticas impuestas por Washington a la isla.

El Gobierno estadounidense subrayó que esta asistencia no está vinculada al veto al crudo venezolano y atribuyó la crisis humanitaria a fallas de gestión interna del Ejecutivo cubano.

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, quien defendió que la escasez de alimentos y productos básicos en Cuba no responde a las sanciones energéticas, sino a la decisión del Gobierno de La Habana de no destinar recursos suficientes al abastecimiento de su población.

“La gente no tiene acceso a alimentos porque el Gobierno no puede llenar los estantes de las tiendas”, afirmó en una rueda de prensa.

Lewin sostuvo que las autoridades cubanas disponen de recursos financieros, pero que estos no se utilizan para cubrir necesidades esenciales.

“Tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar alimentos para los cubanos de a pie”, insistió el funcionario, al tiempo que rechazó que la ayuda humanitaria esté relacionada con el bloqueo al petróleo venezolano.

Productos básicos

La nueva asistencia incluye decenas de miles de unidades de productos básicos, como kits de higiene y alimentos no perecederos —entre ellos pasta, arroz, atún enlatado y frijoles—. Al igual que una partida previa anunciada en enero, los insumos serán enviados desde Miami y distribuidos a través de parroquias locales en la isla.

Según Lewin, los productos llegarán preenvasados para reducir al mínimo cualquier interferencia del Gobierno cubano en su reparto.

El funcionario precisó que la mayor parte de la ayuda será destinada al oriente del país, una de las zonas más afectadas por el huracán Melissa, que golpeó Cuba a finales de octubre del año pasado.

El pasado 14 de enero, Estados Unidos ya había anunciado el envío de 3 millones de dólares en asistencia para las familias damnificadas por ese fenómeno meteorológico.

Respuesta a Díaz-Canel

Durante la comparecencia, Lewin también respondió a las críticas del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ha denunciado las presiones de Washington y advertido sobre las consecuencias del bloqueo petrolero.

El subsecretario acusó al mandatario de priorizar “declaraciones escandalosas” contra Estados Unidos en lugar de garantizar alimentos a la población y lo instó a “cuidar de su pueblo” en vez de recurrir a lo que calificó como retórica política.

El anuncio de la ayuda coincide con el endurecimiento de la política energética estadounidense hacia Cuba. Washington cerró el flujo de petróleo venezolano hacia la isla el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, y semanas después aprobó una orden presidencial para aplicar aranceles a quienes suministren combustible a La Habana.

Según estimaciones de expertos, Cuba necesita unos 110,000 barriles diarios para cubrir su demanda energética, de los cuales Venezuela aportó en 2025 alrededor de 30,000.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Gobernadora de Puerto Rico apoyará política pública de Trump para “liberar” a Cuba

• Trump impondrá aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba: “No podrán sobrevivir”

• Enviado de Trump llega a Israel para reunirse con Netanyahu en medio de tensiones con Irán