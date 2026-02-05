Exempleados del DOE alertan sobre efecto de retiro de fondos federales para placas solares en Puerto Rico

NUEVA YORK – Exempleados del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) que trabajaron en el desarrollo de los programas para placas solares a hogares de bajos recursos en Puerto Rico en virtud del Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF) plantearon que, al momento de la cancelación de los mismos por parte de la Administración Trump, el PR-ERF ya había comenzado a proporcionar ayuda concreta a los ciudadanos en el territorio.

En un artículo de análisis con fecha del 4 de febrero, miembros de la Red de exalumnos del DOE (DOE Alumni Network) argumentaron que, ante la realidad de que Puerto Rico tiene que lidiar con las tarifas de electricidad más altas de EE.UU., junto con algunos de los peores indicadores de confiabilidad, programas como “Acceso Solar” sirven como un alivio para los residentes.

El escrito plantea que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que regula la industria energética en la isla, considera añadir seis nuevos cargos, lo que elevaría la tarifa base de $4 dólares al mes a más de $40, un aumento del 900%, como parte del proceso de revisión.

El grupo expone que el panorama se complica por el estancado caso de la deuda que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE / PREPA) con los bonistas, lo que podría implicar aumentos significativos en las tarifas para cubrir el servicio de la deuda y los déficits operativos. “PREPA lleva años en proceso de bancarrota bajo el Título III (de la ley PROMESA), mientras intenta reestructurar una deuda de más de $10,000 millones de dólares”, detalla el texto disponible en la plataforma Substack.

“Mientras tanto, el rendimiento del sistema continúa deteriorándose. Los datos de rendimiento presentados por el operador de la red eléctrica LUMA Energy en enero de 2026 muestran que los apagones se han vuelto más largos y frecuentes, con una duración que aumentó aproximadamente un 16.2 % y una frecuencia que subió alrededor de un 3.3 % en comparación con el año anterior”, continúan los exempleados del DOE.

Los suscribientes afirman que, en este contexto, “el PR-ERF ya había comenzado a brindar un alivio tangible” a través de Acceso Solar.

“En el momento de la cancelación, se habían instalado 6,078 sistemas solares y de baterías en hogares. Se habían aprobado 12,000 hogares adicionales, con instalaciones en curso o programadas, cuando se dio por terminado el programa”, especifican.

“Entre esos hogares se encontraban familias como la de Doña Ramona. Ella vive con sus tres hijos, todos con discapacidades. No tiene coche ni acceso a internet. Sus ingresos familiares consisten en una pensión mensual de aproximadamente $100 dólares. Gracias al Programa Acceso Solar, su casa recibió paneles solares y un sistema de almacenamiento de energía con baterías sin costos iniciales y con un pago mensual fijo de 10 dólares”, ponen como ejemplo.

Organizaciones y entidades que administraban parte de los fondos reportaron que el DOE notificó el 9 de enero sobre la cancelación de los acuerdos de cooperación y financiamiento para instalaciones bajo “Acceso Solar”.

¿Qué es el Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF)?

Los $1,000 millones del PR-ERF fueron aprobados por el Congreso en diciembre del 2022 como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas para el Año Fiscal 2023.

La Legislatura en Washington D.C. estableció que los fondos estarían disponibles hasta que se agotaran, “para llevar a cabo actividades destinadas a mejorar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico, incluyendo subvenciones para hogares de bajos y moderados ingresos y hogares con personas con discapacidad para la compra e instalación de energías renovables, sistemas de almacenamiento de energía y otras tecnologías para la red eléctrica”. El DOE debía coordinar los procedimientos con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

$491 millones de la partida fueron dirigidos a Acceso Solar; $365 millones al Programa de Comunidades Resilientes; y $48 millones a Instalaciones patrocinadas por la comunidad.

Parte de los fondos para Comunidades Resilientes fueron cancelados con anterioridad y redirigidos.

Dicho programa, lanzado en 2024, buscaba proporcionar sistemas de energía solar y almacenamiento de baterías en centros de salud comunitarios y en centros comunitarios y otras áreas comunes en propiedades multifamiliares públicas y subsidiadas. En diciembre del referido año, cuatro equipos locales recibieron una adjudicación condicional para coordinar la instalación de hasta 400 sistemas en diversas instalaciones o propiedades, en colaboración con las partes interesadas locales, especifican los miembros de la red.

“Los $365 millones de dólares asignados originalmente en el marco del Programa de Comunidades Resilientes fueron redirigidos en su totalidad a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico mediante un contrato de adjudicación directa para ‘actividades de emergencia clave diseñadas para abordar vulnerabilidades críticas en los sistemas de generación, transmisión y distribución’”, lee otra parte del artículo.

Sobre la redirección de fondos del Programa de Comunidades Resilientes para la red eléctrica, el escrito hace referencia al siguiente correo electrónico enviado por un representante del DOE: “El DOE reasignará hasta $350 millones de dólares de los sistemas solares distribuidos privados para seguir apoyando soluciones prácticas adicionales que mejoren la generación de energía. La Administración anterior buscaba un futuro 100% renovable, lo que dio lugar a políticas de implementación de generación intermitente que han elevado los costos de la energía para las familias y empresas puertorriqueñas, han puesto en peligro la fiabilidad de su sistema energético y han socavado la seguridad nacional. La red eléctrica de Puerto Rico no puede permitirse depender de una mayor cantidad de energía solar distribuida. La rápida y generalizada instalación de paneles solares en los tejados ha provocado fluctuaciones en la red eléctrica de Puerto Rico, lo que ha generado una inestabilidad y fragilidad inaceptables. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la rápida actuación del Departamento está fortaleciendo la infraestructura crítica y garantizando que el pueblo estadounidense tenga acceso a energía fiable, asequible y segura”.

Según el documento de DOE Alumni Network, la iniciativa más importante bajo PR-ERF, era Acceso Solar.

El programa se lanzó en 2023 para instalar sistemas en hogares de bajos ingresos, cuyos residentes dependen de la electricidad y de dispositivos médicos que funcionan con baterías, o que residen en zonas con frecuentes cortes de energía. Sunnova y Generac fueron las empresas seleccionadas “mediante un proceso competitivo para ofrecer contratos de arrendamiento con grandes subsidios y sin costo inicial a los hogares que cumplieran los requisitos”.

Bajo la estructura creada para el programa, el DOE seleccionó a líderes comunitarios y organizaciones locales para que actuaran como “Embajadores Solares”. “Estas organizaciones se encargaron de identificar a los hogares elegibles, brindar asistencia en el proceso de solicitud y apoyar a los participantes durante la instalación y el uso del sistema”, explica el escrito.

Sin embargo, el DOE canceló las ocho subvenciones correspondientes al Programa Acceso Solar, las Instalaciones patrocinadas por la comunidad y los programas de educación y protección al consumidor. El financiamiento ascendía a un total de, aproximadamente, $539 millones.

La cronología recopilada para el informe apunta a que, para enero de 2025, el DOE había publicado convocatorias de financiación competitivas, seleccionado a los beneficiarios, firmado los acuerdos de subvención para el Programa Acceso Solar y el Programa de Instalaciones Patrocinadas por la Comunidad, y otorgado subvenciones condicionales para el Programa de Comunidades Resilientes.

“Sin embargo, tras la llegada de una nueva dirección política al DOE, la implementación del PR-ERF se vio interrumpida por una serie de acciones administrativas”, señalan.

En abril del mismo año, se ordenó a los Embajadores Solares que detuvieran la recepción de solicitudes para el Programa Acceso Solar antes de que el programa alcanzara su objetivo de 30,000 hogares.

Al mes siguiente, el DOE canceló todas las subvenciones condicionales otorgadas en el marco del Programa de Comunidades Resilientes y lo disolvió.

“Estas recientes rescisiones pusieron fin, de hecho, al programa PR-ERF tal como fue diseñado e implementado originalmente”, afirma el texto.

El grupo cuestiona la poca información pública disponible sobre cómo se están utilizando los fondos.

A juicio de los miembros de la red, el desmantelamiento de PR-ERF no es una acción aislada, sino que responde a un patrón amplio de la Administración en contra de la transición a energía renovable.

En esa dirección, mencionan la remoción de contenido en la página del DOE sobre el estudio PR 100, investigación en la que participaron seis laboratorios nacionales y que establece las vías para que Puerto Rico alcance un 100 % de energía renovable de aquí al 2050.

“El sitio web PR100.gov fue desactivado recientemente, eliminando el acceso público al análisis federal que había guiado la planificación energética a largo plazo de Puerto Rico, impulsada por el objetivo legal del territorio de alcanzar el 100% de generación de electricidad a partir de energías renovables para 2050”, exponen.

Por otro lado, mencionaron los múltiples proyectos de energía solar a gran escala en Puerto Rico que habían estado avanzando a través de la Oficina de Financiamiento para la Dominancia Energética del Departamento de Energía (antes Oficina de Programas de Préstamos), y que han estado paralizadas durante el último año. “Algunos incluso habían recibido compromisos condicionales para préstamos y garantías de préstamos, pero, según se informa, ahora se les está pidiendo que modifiquen el alcance de los proyectos para eliminar los componentes solares y/o reemplazarlos por generación térmica para poder ser considerados para la aprobación final del préstamo”, explican.

