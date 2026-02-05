Gavin McKenna, estrella del hockey, enfrenta posible pena de 20 años por agresión agravada en Pensilvania

El pasado miércoles se conoció que Gavin McKenna, una de las mayores promesas del hockey rumbo al Draft NHL 2026, fue arrestado y acusado de agresión agravada tras una pelea en State College, Pensilvania.

El canadiense está siendo acusado de golpear a un hombre en el rostro, causándole una fractura de mandíbula que requirió cirugía.

De acuerdo con el Departamento de Policía del State College, McKenna, de 18 años, es acusado por delito grave de asalto agravado que “intenta causar lesiones corporales graves o causa lesiones con extrema indiferencia”, delito menor de asalto simple, y dos delitos sumarios por conducta desordenada y acoso.

El incidente ocurrió el pasado 31 de enero de 2026, alrededor de las 8:45 de la noche, en el área de South Pugh Street, State College. Sin embargo, fue ayer miércoles cuando se presentó una denuncia penal.

BREAKING: Gavin McKenna charged with felony assault



Over the last few days, we looked into reports that Gavin McKenna broke the jaw of a kid who was chirping him after he was asked to leave Doggies Pub Saturday night



He has now been charged with aggravated assault and three… pic.twitter.com/67RinaVl4f — Evan Smith (@EvanRGSmith) February 4, 2026

La audiencia preliminar de McKenna está programada para el miércoles 11 de febrero a las 8:30 de la mañana en el Palacio de Justicia del Condado de Centre.

La pena máxima por delito grave agravado en Pensilvania es de 20 años de prisión y/o una multa de $25.000 dólares.

Detalles de la supuesta agresión de Gavin McKenna

McKenna se encontraba en un bar del centro de Pensilvania tras el partido de Penn State contra Michigan State. La joya del hockey estaba acompañado de compañeros, amigos y familiares.

Al parecer, hubo un “intercambio de palabras” con un joven de 21 años. McKenna presuntamente lo golpeó dos veces en la cara.

El hecho ocurrió en la cuadra 100 de South Pugh Street alrededor de las 8:45 de la noche frente al estacionamiento de Pugh Street.

El Departamento de Policía de State College revisó las imágenes de las cámaras de la calle de State College Borough.

La víctima sufrió lesiones faciales que requirieron cirugía, incluyendo fractura de mandíbula según documentos judiciales.

McKenna fue capturado por varias cámaras callejeras mientras caminaba por East Beaver Avenue hasta que giró en la intersección de South Garner Street. El canadiense fue arrestado y posteriormente liberado bajo una fianza no asegurada de $20.000 dólares.

La policía fue llamada al Centro Médico Mount Nittany para hablar con la víctima. El personal del centro médico confirmó que la víctima sufrió fracturas en ambos lados de su mandíbula que requerirían cirugía.

El pasado 2 de febrero, la víctima fue operada para reparar las fracturas. Gavin era considerado el probable pick #1 del Draft NHL 2026, aunque este caso podría complicar sus aspiraciones.



