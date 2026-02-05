Hillary Clinton reta a los republicanos y acepta declarar en audiencia pública sobre Epstein

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton elevó este jueves el pulso con los republicanos del Congreso al asegurar que está dispuesta a declarar en una audiencia pública y televisada sobre cualquier vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El pronunciamiento, realizado a través de su cuenta en la plataforma X, surge tras el reciente acuerdo alcanzado por ella y el expresidente Bill Clinton para comparecer ante dicho comité.

El conflicto estalló cuando Comer, republicano por Kentucky, introdujo a última hora la exigencia de grabar en vídeo las intervenciones de la expareja presidencial, una medida que Hillary Clinton respondió con un reto directo.

“Detengamos los juegos. Si quieres esta pelea, hagámosla… en público”, escribió la exprimera dama. “Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí”.

La exsecretaria de Estado manifestó su frustración con el proceso de investigación, alegando que los esfuerzos previos de colaboración han sido desestimados por el bloque republicano con fines políticos.

Diálogo previo: Clinton afirmó que durante seis meses mantuvieron conversaciones de "buena fe" con el Comité.

Declaraciones bajo juramento: Aseguró que ya han compartido lo que saben de manera oficial, pero que la información fue ignorada.

Crítica al proceso: Denunció que se han modificado las "reglas del juego", transformando la rendición de cuentas en un "ejercicio de distracción".

26 y 27 de febrero, fechas clave

Las declaraciones de Bill y Hillary Clinton están programadas para los días 26 y 27 de febrero. Pese a la disposición de la exsecretaria de Estado para que el país sea testigo presencial de sus palabras, aún no se ha confirmado si el Comité aceptará el formato de audiencia pública o si mantendrá el esquema de grabación privada.

Los Clinton habían rechazado las citaciones al considerar que eran inválidas y propusieron enviar declaraciones juradas sobre su conocimiento del caso.

Sin embargo, cambiaron su postura luego de que los republicanos, con el respaldo de algunos demócratas, impulsaron cargos de desacato al Congreso, lo que exponía a los Clinton a multas e incluso penas de prisión si eran declarados culpables.

Tras concretarse el acuerdo, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, señaló que cualquier intento de avanzar con esas sanciones quedó “en pausa”.

