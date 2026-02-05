La Casa de los Famosos 6: los nuevos participantes confirmados

Telemundo anunció a sus nuevos tres habitantes del reality show La Casa de los Famosos 6. Ellas son Laura Zapata, Yina Calderón y Caeli, quienes vivirán la experiencia de la “telenovela de la vida real”.

Las nuevas habitantes se suman a Lupita Jones, Kunno y Jayline Ojeda, quienes también participarán en esta temporada.

Estas incorporaciones ya han hecho que los usuarios en las redes sociales reaccionen con cientos de mensajes y desde ya comiencen a mostrar su favoritismo hacia algunos.

Una de las más mediáticas es Laura Zapata, quien confesó que el estar aislada y sin teléfono es algo que le va a afectar, ya que no pasa mucho tiempo desconectada.

“Voy a extrañar mi teléfono, mis jueguitos del teléfono, pero sobre todo estar conectada con mi gente. Eso de no tener teléfono es una gran experiencia, va a ser un gran ejercicio porque es realmente un encuentro personal”, comentó.

La conducción del reality show estará nuevamente a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes serán los encargados de narrar los distintos detalles que ocurran dentro del programa de telerrealidad.

Aunque el programa no ha empezado, ya se ha visto que Laura Zapata y Yina Calderón podrían ser unas de las fuertes rivales de la temporada, pues no han tardado en hacer comentarios negativos una de la otra poco después que las anunciaran para estar en esta edición.

Ambas prometen disputarse el título de villana y no han tenido reserva para enviarse duros mensajes.

Sigue leyendo:

· Zuleyka Rivera recuerda su salida de Miss Universe Latina y lamenta la forma en cómo se despidió

· Zuleyka Rivera habla de su rol como jurado en Miss Universe México

· Reacciones por la eliminación de Giselle Burgos de Miss Universe Latina, El Reality