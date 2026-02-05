Listeria y leche cruda: Vinculan fallecimiento de bebé con el consumo de lácteos sin procesar

Las autoridades de salud de Nuevo México advirtieron a la población que evitara el consumo de productos lácteos no pasteurizados tras el fallecimiento de un bebé recién nacido a causa de una infección de listeria, probablemente relacionada con el consumo de leche cruda por parte de su madre durante el embarazo.

Los funcionarios estatales proporcionaron pocos detalles sobre el recién nacido, alegando restricciones de privacidad. Si bien los investigadores afirmaron no poder determinar la causa exacta de la muerte del bebé, “la fuente de infección más probable fue la leche no pasteurizada“, cita AP News. Esta conclusión se basó en la información recopilada durante la investigación, incluyendo el momento de la infección y los informes de que la madre bebió leche cruda durante la gestación, según un funcionario.

Aumento del consumo de leche cruda por nuevas guías alimentarias

El interés y la venta de leche cruda han aumentado en los últimos años, impulsados por las redes sociales y el creciente apoyo del movimiento “Hagamos que Estados Unidos Vuelva a Ser Saludable” (Make America Healthy Again) del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

La leche cruda puede contener varios gérmenes patógenos, como la Listeria monocytogenes. Este tipo de bacteria puede causar abortos espontáneos, muerte fetal, parto prematuro o infecciones mortales en los recién nacidos, incluso si la madre solo presenta una enfermedad leve o asintomática.

La pasteurización —el proceso de calentar la leche a una temperatura lo suficientemente alta como para eliminar los gérmenes— puede prevenir infecciones por listeria, así como otros tipos de bacterias y virus. La leche cruda puede contener patógenos que causan enfermedades graves como la gripe aviar, brucella, tuberculosis, salmonela, campylobacter, cryptosporidium y E. coli. Muchas de estas infecciones son especialmente peligrosas para niños pequeños, personas mayores de 65 años y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Con información de AP News

