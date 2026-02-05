Pizza de iguana causa polémica en Florida: así es su sabor y preparación

Tras una inusual ola de frío en Florida, que ha dejado decenas y decenas de iguanas “congeladas” en Florida, el restaurante Bucks Coal Fired, ubicado en North Palm Beach, tuvo una idea que causa polémica entre los residentes: crear una pizza de iguana.

El platillo, bautizado como The Everglades, fue presentado el pasado 2 de febrero y tiene como protagonista a la iguana verde, un reptil invasor que, desde los árboles, ha caído en patios, calles y aceras, después de quedar en un estado de inmovilidad por las bajas temperaturas.

Ante esta situación, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) organizó un período especial de recolección para que los residentes entregaran los reptiles y fuesen sacrificados. De hecho, más de 2,000 estaban llegando a sus oficinas.

Sin embargo, el trampero local Ryan Izquierdo, un ícono de la pesca en el sur de Florida, logró recolectar más de 90 iguanas en un día. Tras su hazaña, decidió colaborar con el restaurante para crear la polémica pizza de iguana, en la que usaron principalmente la cola y las patas.

Cómo se prepara la pizza de iguana y qué sabor tiene

En declaraciones a la revista People, Izquierdo explicó que la carne de la iguana fue desinfectada y cocinada, de modo que ya estaba lista para ser el ingrediente estrella de la pizza.

En un video publicado sus redes sociales, y las del local, indica que la receta lleva aceite de oliva, queso parmesano, aderezo ranch, tocino, carne de venado y, por supuesto, carne de iguana. Mientras la armaba antes de llevarla al horno, el empleado comentó: “Eso se ve increíble”.

Tras retirarla del horno y darle un mordisco contundente, Ryan Izquierdo calificó la experiencia como “increíble” y describió el sabor: “La carne de iguana sabe a anca de rana. Es un poco dulce, no puedo describirlo”.

En la misma publicación reconoció la reacción negativa de muchos usuarios en redes sociales. “La gente en los comentarios está muy asqueada”, aunque defendió el sabor diciendo: “Yo pienso: ‘Literalmente sabe a huevos de gallina auténticos’”.

¿Es legal cazar y comer iguanas en Florida?

Las iguanas verdes no son nativas de Florida y están catalogadas como una especie invasora por el daño que causan a la vegetación, infraestructura y ecosistemas. Según indica el sitio web de la FWC, no están protegidas, salvo por las leyes contra la crueldad animal.

Pueden ser capturadas y sacrificadas de manera humanitaria durante todo el año en propiedades privadas, siempre con autorización del dueño, y no se requiere licencia de caza. Además, esta práctica está permitida en 32 terrenos públicos del sur de Florida. Desde el 29 de abril de 2021, las iguanas verdes forman parte de la lista de especies prohibidas del estado, lo que también afecta su tenencia como mascotas.

