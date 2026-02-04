Por qué hay tantas iguanas en Florida y cómo comenzó su multiplicación

La imagen se repite en distintos puntos del sur de Florida durante los últimos días: iguanas verdes inmóviles, aparentemente congeladas, cayendo de los árboles o apareciendo en patios, aceras y jardines. Este fenómeno, causado por una ola de frío poco habitual, evidencia el problema que el estado arrastra desde hace décadas: la reproducción descontrolada de esta especie invasora.

Las recientes e históricas temperaturas bajas han provocado que miles de iguanas entraran en un estado de torpor (inmovilidad) cuando el termómetro descendió por debajo de los 50 °F (10 °C).

Ante esta situación, la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) activó un protocolo especial sobre qué hacer si encuentras una iguana congelada. Los residentes ya han trasladado más de 2,000 a las oficinas designadas, donde son sacrificadas de manera humanitaria.

Sin embargo, la gran pregunta es: ¿De dónde salen tantos de estos reptiles?

Por qué hay tantas iguanas en Florida

Las iguanas verdes no son originarias de Florida, sino de regiones de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, donde forman parte del ecosistema local e incluso de la alimentación humana en algunos países.

De acuerdo con el blog Nature, de Cool Green Science, su llegada al Estado del Sol se remonta a la década de 1960, cuando comenzaron a importarse a gran escala, a través del comercio de mascotas exóticas.

Seguidamente, muchas de ellas escaparon del cautiverio y otras fueron liberadas por dueños que ya no podían cuidarlas. El clima subtropical de Florida, muy similar al de sus regiones de origen, les permitió adaptarse con rapidez. Pero la clave está en que su presencia pasó casi desapercibida.

Un detalle que pocos conocen es la capacidad reproductiva de las iguanas: una hembra puede poner hasta 65 huevos en una sola temporada y, además, tiene la capacidad de retener el esperma del macho durante más de un año, lo que le permite reproducirse incluso sin un apareamiento reciente, destaca el sitio web.

Y a eso se le suma que poseen una esperanza de vida que puede alcanzar los 20 años, lo que implica más y más reproducción, que luego se convierte no solo en expansión, sino en invasión.

¿Sabías que las iguanas pueden defecar en las piscinas? Esto eleva el riesgo de salmonela, transmitida a través de las heces. Crédito: Cavan-Images | Shutterstock

Daños ambientales y riesgos para la salud

Aunque muchos amantes de los animales no están de acuerdo con el sacrificio de estas especies, los expertos señalan que Florida ha sido víctima de daños ambientales visibles, provocados por las iguanas.

Al ser herbívoras, consumen grandes cantidades de flora nativa, afectando jardines, cultivos y áreas naturales. También excavan madrigueras que debilitan aceras, muros, malecones y estructuras cercanas a canales y cuerpos de agua.

Además, pueden transmitir salmonela a los humanos a través de sus heces, lo que representa un riesgo sanitario, especialmente cuando defecan en piscinas, estanques o zonas residenciales.

