Qué debes hacer si encuentras una iguana congelada en Florida

Las bajas temperaturas registradas recientemente en Florida han provocado una escena impresionante: cientos de iguanas verdes congeladas, cayendo de los árboles o quedando tendidas en patios, calles y parques. Ante la situación, autoridades estatales activaron un protocolo especial para manejar a esta especie invasora, cuya población se ha disparado en las últimas décadas.

De hecho, la Comisión de Pesca y Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) confirmó que recibió más de 2,000 iguanas verdes durante la ola de frío más intensa que ha afectado al sur del estado en los últimos 16 años, según reseña la cadena Univision.

Muchos de estos reptiles fueron trasladadas por residentes a oficinas designadas de la agencia, donde posteriormente fueron sacrificadas de manera humanitaria.

Qué debes hacer si encuentras una iguana congelada

La FWC te recomienda seguir estas pautas:

No intentar revivirla ni llevarla al interior de una vivienda

No tocarla con las manos desnudas, ya que puede morder o arañar al recuperar movilidad

Si se encuentra en propiedad privada y se cuenta con autorización del dueño, se puede contactar a las autoridades locales o a la FWC para recibir instrucciones

Durante la vigencia de la orden ejecutiva emitida por la FWC, tienes permitido trasladar iguanas aturdidas a oficinas específicas de la agencia, donde van a ser sacrificadas bajo protocolos humanitarios.

Las iguanas verdes no son nativas de Florida, sino de América Central y del Sur, por lo que no toleran bien las temperaturas bajas. Cuando el termómetro desciende por debajo de los 50 grados Fahrenheit (10 °C), entran en un estado conocido como torpor, una forma de inmovilidad temporal que reduce sus funciones vitales. Básicamente se dice que están congeladas.

Al recuperar el calor, muchas iguanas pueden volver a moverse. Por eso, las autoridades advierten que no deben manipularse sin precaución, ya que podrían reaccionar de forma brusca al reanimarse.

Por qué están sacrificando las iguanas congeladas en Florida

Aunque muchos no están de acuerdo con esta decisión, por considerarlo una especie de “maltrato animal”, las autoridades aclaran y señalan que la iguana verde se reproduce con rapidez y causa daños significativos a la vegetación nativa, jardines, sistemas de drenaje, aceras y estructuras. Además, compite con especies locales y altera los ecosistemas.

Según la FWC, estas recientes heladas ofrecen una oportunidad para controlar su población, que ha crecido exponencialmente desde su introducción accidental en los años 60. Durante esta última ola de frío, algunos centros de recolección recibieron más de 1,000 iguanas en un solo día.

Sin embargo, para las autoridades la clave está en la educación del público y el manejo responsable de estos animales, evitando actos de crueldad y siguiendo siempre las normas estatales.

