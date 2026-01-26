Cómo organizar el hogar para pasar varios días bajo tormenta

Las tormentas intensas pueden obligar a permanecer en casa durante varios días, ya sea por lluvias prolongadas, nieve, fuertes vientos o alertas de seguridad. Preparar tu hogar con anticipación ayuda a mantener el orden, la comodidad y la seguridad de tu familia mientras dura la emergencia. En esta nota encontrarás algunas recomendaciones.

1. Revisa el estado general de la vivienda

Antes de que comience la tormenta, es importante identificar posibles riesgos dentro y fuera del hogar. Revisa techos, ventanas y puertas para detectar filtraciones o corrientes de aire. Asegura objetos sueltos en patios o balcones y limpia desagües para evitar acumulación de agua.

También es recomendable ubicar linternas, velas y otros artículos de emergencia en lugares visibles y de fácil acceso para cuando lo necesites.

2. Organiza alimentos y agua para varios días

Permanecer en casa sin poder salir requiere una planificación básica de comida y bebida. Asegúrate de contar con:

Agua potable suficiente para todos los miembros del hogar.

Alimentos no perecederos y fáciles de preparar.

Opciones que no requieran refrigeración constante.

Snacks para niños y adultos mayores.

Ordena los alimentos por fecha de caducidad y deja a mano los productos de uso inmediato. Si no los usas, ten en cuenta revisar dicha fecha de vez en cuando para consumirlos antes de que caduquen o sustituirlos.

3. Prepara espacios cómodos para la convivencia

Pasar varios días bajo tormenta puede generar estrés y aburrimiento. Organiza áreas del hogar para diferentes actividades:

Un espacio para descansar y dormir cómodamente.

Un área para leer, trabajar o estudiar.

Un rincón para juegos de mesa o entretenimiento sin pantallas.

Mantener zonas definidas ayuda a conservar el orden y mejora la convivencia durante los días que dure el confinamiento dentro del hogar.

4. Asegura iluminación y energía alternativa

Las tormentas pueden provocar cortes de electricidad. Para evitar problemas:

Ten linternas con baterías de repuesto.

Carga con anticipación celulares y baterías portátiles.

Usa velas solo con extrema precaución y nunca sin supervisión.

Evita usar generadores o equipos de combustión dentro del hogar para evitar riesgo de incendio o intoxicación. Si enciendes velas, procura ubicarlas en lugares seguros.

5. Protege documentos y objetos importantes

Guarda documentos personales, identificaciones y papeles importantes en fundas impermeables o recipientes sellados. Lo mismo aplica para aparatos electrónicos, medicamentos y dinero en efectivo.

Tener todo en un solo lugar facilita el acceso en caso de evacuación o emergencia.

6. Mantén un ambiente seguro para niños y mascotas

Durante tormentas prolongadas, niños y mascotas pueden ponerse ansiosos. Asegura ventanas y puertas, guarda objetos peligrosos y crea un espacio tranquilo para ellos. Incluye juguetes, mantas y alimentos específicos para mascotas, así como correas o transportadoras si fuera necesario salir de casa.

7. Mantente informado durante la tormenta

Sigue las alertas oficiales del clima y las indicaciones de las autoridades locales. Un radio a baterías puede ser clave si se interrumpe el servicio eléctrico o de internet. Lo más importante en este tipo de eventos es que te mantengas a salvo y lo más informado posible para evitar riesgos innecesarios.

