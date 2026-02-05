Premier League modifica su campaña LGTBI para evitar polémicas

La Premier League hizo cambios en su campaña de apoyo al colectivo LGTBI, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de febrero, con el objetivo de reducir las polémicas y boicots registrados en temporadas recientes. La iniciativa pasará a tener un enfoque más colectivo y menos centrado en gestos individuales de los futbolistas.

El cambio responde a varios episodios ocurridos el curso pasado. Marc Guéhi, entonces capitán del Crystal Palace y hoy jugador del Manchester City, escribió un mensaje religioso (“Yo amo a Jesús”) sobre el brazalete arcoíris que debían portar los capitanes. A su vez, Sam Morsy, del Ipswich Town, se negó a utilizar dicha prenda, mientras que el Manchester United optó por no vestir una chaqueta conmemorativa luego de que uno de sus jugadores expresara su rechazo.

En lugar de estas iniciativas, todos los encuentros disputados entre el 6 y el 12 de febrero estarán enmarcados dentro de la campaña “With Pride” (“Con orgullo”). Según la liga, esta propuesta busca resaltar y celebrar a la comunidad LGTBI en el fútbol, así como visibilizar el trabajo realizado para fomentar un entorno más inclusivo dentro del deporte.

La campaña tendrá presencia durante los partidos a través de la imagen institucional: vallas publicitarias en los estadios, el pódium del balón, las banderas de los asistentes arbitrales y las tablas de sustituciones. Además, entrenadores y otros empleados de los clubes recibirán pines con los colores del arcoíris, que podrán lucir como muestra de apoyo a la iniciativa.

