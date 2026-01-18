Elenco de ‘Stranger Things’ bromea sobre su nueva etapa: “Estamos listos para hacer películas para adultos”

El fenómeno global de Stranger Things sigue dando de qué hablar, incluso después de su esperado final. Esta vez, la conversación no gira en torno a Hawkins ni al destino de sus personajes, sino al crecimiento personal y profesional de sus protagonistas. Finn Wolfhard, uno de los rostros más reconocibles de la serie de Netflix, protagonizó un momento viral al reunir a parte del elenco durante su debut como presentador de Saturday Night Live (SNL) y declarar, con humor, que ya están listos para hacer “películas para adultos”.

El episodio, transmitido el sábado 17 de enero, abrió con un monólogo en el que Wolfhard, de 23 años, abordó de frente la percepción que aún existe sobre él y sus compañeros como figuras infantiles. “Sé que mucha gente todavía me ve como un niño, pero ya tengo 23 años. Me enorgullece anunciar oficialmente que soy un hombre”, afirmó ante el público, provocando risas y aplausos. En uno de los momentos más comentados de la noche, el actor pidió al camarógrafo hacer un zoom a su escaso vello facial y, acto seguido, escupió su primer trago de alcohol en el rostro del comediante Marcello Hernández, reforzando el tono irreverente del sketch.

“Stranger Things terminó y ya no soy un niño”, sentenció Wolfhard, marcando simbólicamente el cierre de una etapa que comenzó cuando tenía apenas 12 años. El estudio estalló en aplausos cuando Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo, también coprotagonistas de la serie, subieron al escenario para sumarse a la declaración: “¡Nosotros tampoco!”.

El trío aprovechó el momento para pedir al público y a los medios que dejaran de llamarlos “estrellas infantiles”. Ahora, afirmaron, son oficialmente “ex estrellas infantiles”. “Siempre que lees ‘ex estrella infantil’ en un titular, solo puede significar cosas buenas”, bromeó Matarazzo, también de 23 años.

El segmento cerró con un abrazo grupal entre los actores, mientras Wolfhard aseguraba: “¡Aunque seamos hombres, siempre serán mis muchachos!”, una frase que resonó con los fans que crecieron junto a ellos durante casi una década.

Al inicio del monólogo, el actor reflexionó sobre el impacto cultural de la serie y lo peculiar de haber atravesado la adolescencia frente a millones de espectadores. “Empezó cuando tenía 12 años y debo decirles que es increíble que 400 millones de personas hayan podido verme pasar por la pubertad. ¡Qué sueño!”, dijo con ironía.

El debut de Wolfhard en SNL se produjo pocas semanas después del estreno de los episodios finales de Stranger Things en la víspera de Año Nuevo de 2025. El cierre de la serie, titulado “Capítulo ocho: El lado correcto hacia arriba”, dejó numerosas preguntas abiertas entre los seguidores, incluyendo el destino real de Once y la veracidad del relato de Mike sobre una vida lejos de Hawkins.

Mientras los fans siguen debatiendo el final, el mensaje del elenco es claro: la era de Stranger Things quedó atrás y una nueva etapa adulta ya comenzó para sus protagonistas.

