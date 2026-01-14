Directora del documental de ‘Stranger Things’ respondió a los rumores de uso de IA en el final de la serie

Martina Radwan, directora del documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, se pronunció con respecto a las recientes especulaciones que surgieron en redes sociales de que los creadores de ‘Stranger Things’ Ross y Matt Duffer usaron ChatGPT para escribir el final de la serie.

Este rumor comenzó con el estreno del documental el pasado lunes 12 de enero, cuando en una escena se mostró a Ross y Matt usando un documento de Google para estructurar sus ideas para el final de la serie. Las cámaras enfocaron la pantalla de sus computadoras algunos fans notaron una pestaña en el navegador que parecía ser ChatGPT. Debido a este detalle se comenzó a especular que los creadores usaron ChatGPT para escribir el final de la serie.

En una conversación con The Hollywood Reporter, Radwan cuestionó si las personas que difundieron el rumor estaban seguras de que los hermanos Duffer estaban usando ChatGPT.

La directora del documental restó importancia al asunto ya que, según dijo, muchas personas utilizan esta herramienta de Inteligencia Artificial para hacer investigaciones rápidas.

“Hay mucha conversación donde [en redes sociales] la gente dice: ‘No lo sabemos, pero lo estamos suponiendo’. Pero yo me pregunto, ¿no lo tiene todo el mundo abierto para investigar rápidamente?”

Radwan cuestionó las suposiciones que los fans hicieron con respecto a este detalle y la conclusión con respecto al final de la aclamada serie de Netflix.

“Nadie ha demostrado en realidad que estuviera abierto”, dijo. “Es como tener el iPhone junto a la computadora mientras escribes una historia. Solo usamos estas herramientas… mientras hacemos varias cosas a la vez. Así que siempre están pasando muchas cosas, en todo momento”.

La directora negó que se haya usado Inteligencia Artificial generativa en la sala de guionistas de la serie. “No, por supuesto que no. Presencié intercambios creativos. Presencié conversaciones. La gente piensa que ‘sala de guionistas’ significa que la gente está sentada ahí escribiendo. No, es un intercambio creativo. Es desarrollo de historias. Creo que estar en la sala de guionistas es un gran privilegio y un gran regalo poder presenciarlo”, explicó.

