Hallan cadáver flotando en Harlem River de Nueva York

Un cadáver masculino fue encontrado flotando ayer en el río Harlem de Nueva York.

La policía recibió una llamada al 911 poco después de las 2:40 p.m. del jueves informando sobre una persona que necesitaba ayuda cerca de la autopista FDR Drive y la calle East 106th en East Harlem. Los agentes llegaron al lugar y encontraron a un hombre inconsciente flotando en las aguas del río.

Las autoridades lo declararon muerto en el lugar de los hechos. Aún no se sabe cómo terminó el hombre en el río ni cuánto tiempo llevaba flotando, acotó New York Post.

Su identidad no ha sido revelada. El incidente continúa bajo investigación y la Oficina Forense de la Ciudad (OCME) tiene pendiente determinará la causa y momento de la muerte. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas.

En noviembre una mujer fue hallada muerta en un automóvil sumergido en un estanque en el condado Otsego, informó la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. También en el verano de 2025 hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan.

En junio del año pasado un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En diciembre de 2024 una niña murió tras intentar rescatar en vano a otro menor que había caído en aguas congeladas en Albany, la capital del estado Nueva York.

En 2023 Juan García Suchite, conductor de 31 años, murió cuando su vehículo cayó al río Byram en Port Chester, condado Westchester de Nueva York. En febrero de ese año el conductor de una lujosa camioneta BMW recién comprada murió después de que su vehículo cayese al agua en Long Island (NY).

A finales de 2022 una mujer fue hallada muerta dentro de un vehículo que estaba sumergido en un estanque de retención en una carretera del condado Orange (NY). En diciembre de 2021 una mujer murió después de conducir deliberadamente su automóvil al río Niágara de Nueva York fronterizo con Canadá. En 2018 un niño hispano de 11 años murió después de entrar a un estanque para salvar a su amigo caído al agua congelada en Forest Park, Queens (NYC).

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.