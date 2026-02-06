Bianca Censori asegura que su esposo Kanye West no controla sus elecciones de moda

La modelo australiana Bianca Censori ofreció una entrevista con la revista Vanity Fair en la que aclaró varios puntos sobe su matrimonio con el rapero Kanye West, entre ellos sus polémicos y muy criticados atuendos.

Bianca aseguró que ella y su esposo trabajan en conjunto en cuanto a sus elecciones de atuendo para sus apariciones públicas y aclaró que no ha sido obligada a usar algo en específico.

“No haría algo que no quisiera hacer. Mi esposo y yo trabajábamos juntos en mis conjuntos. Así que era como una colaboración, nunca fue como si alguien me dijera que hiciera algo… Si estuvieras casada con Gianni Versace, ¿no te regalaría un vestido o algo así?”, dijo Censori.

Esta declaración llega un año después de la polémica aparición de Bianca Censori y Kanye West en los premios Grammy 2025. La arquitecta sorprendió al posar frente a las cámaras luciendo un minivestido transparente que dejaba ver su cuerpo completamente desnudo. Esta aparición escandalizó al público y que la desnudez de Censori pareció inapropiada para muchos. West lució un simple atuendo de camiseta negra y pantalón negro. La pareja no se quedó a la ceremonia y se fue del recinto tras su aparición en la alfombra roja.

A pesar de las críticas, Kanye West defendió a su esposa con un extenso mensaje publicado en la red social X.

“Sigo mirando esta foto como si la hubiera admirado esa noche. Pensando: ¡Guau! ¡Qué suerte tengo de tener una esposa tan inteligente, talentosa, valiente y atractiva! Se tomó un descanso del rodaje de su primera película para hacer una película en la vida real. Adaptamos ese vestido invisible seis veces y, como por arte de magia, desaparecimos. Gracias a todos los medios que nos reconocieron y nos devolvieron la energía que pusimos”.

Bianca Censor y Kanye West han estado juntos desde 2023 y la modelo lo ha apoyado cuando el apero estuvo bajo el escrutinio público por sus comentarios antisemitas. En la entrevista con la revista, Censori aseguró que ella no se considera antisemita y aclaró que no se pronunció en ese entonces porque no estaba “pensando en la limpieza de relaciones públicas”.

Kanye West se disculpó recientemente por sus comentarios antisemitas y racistas. Atribuyó su comportamiento a una lesión cerebral causada en un accidente de tránsito hace 25 años y al diagnóstico de trastorno bipolar. Dijo que después de caer en una depresión profunda, su esposa lo animó a buscar ayuda profesional y se internó en un centro de rehabilitación.

Sigue leyendo:

Kanye West pierde su visa en Australia tras lanzar polémica canción ‘Heil Hitler’

Kanye West aclara que su carta de disculpas no es una estrategia para impulsar su carrera

Bianca Censori roba miradas con bikini de caramelos en Nueva York