Britney Spears se considera afortunada por sobrevivir al maltrato de su familia

Las publicaciones de Britney Spears en Instagram suelen ser inquietantes. Se ha grabado desnuda, bailando con cuchillos y más. Pero más recientemente compartió una publicación en la que habla nuevamente sobre la mala relación que tuvo con su familia y confesó que aún siente miedo de ellos.

La publicación incluye una foto y un texto largo, en comparación a otras de sus publicaciones que suele hacer. En texto lo comenzó diciendo que “como personas, todo lo que realmente queremos es sentirnos conectados el uno con el otro y nunca sentirnos solos”.

Aprovechó para luego reflexionar sobre las familias que no trabajar por esa conexión, sino que excluyen y hacen que alguno de los miembros se aísle.

También apuntó: “Soy increíblemente afortunado de estar viva con cómo mi familia me trató una vez en mi vida y ahora les tengo miedo”. La estrella pop bloqueó la posibilidad de que se dejen comentarios en la publicación.

En la misma publicación explicó que durante un mes no ha podido compartir sus famosos videos bailando porque se rompió un dedo del pie, pero no dio mucho más detalles.

Hay que recordar que en noviembre del 2021, la jueza Brenda Penny puso fin definitivo a la tutela que el padre de la cantante tuvo sobre ella durante 13 años. Con esta sentencia, ella recuperó el control total de sus finanzas y de su vida personal sin necesidad de someterse a nuevas evaluaciones psiquiátricas.

Durante el juicio, Spears alegó que durante más de una década fue sometida a abuso de poder y control reproductivo, explotación laboral, sobremedicación, vigilancia extrema y falta de privacidad.

Desde hace un tiempo, Spears ha estado residencia en Los Cabos, México, pues quería escapar del acoso mediático en Estados Unidos.

