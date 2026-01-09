Britney Spears aseguró que no volverá a actuar en Estados Unidos por “razones extremadamente sensibles”

Britney Spears reveló que no actuará en Estados Unidos próximamente por “razones extremadamente delicadas”. A través de un extenso escrito en Instagram, Britney Spears aseguró que no actuará más en Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de actuar en Reino Unido y Australia.

“Nunca volveré a actuar en los EE. UU. por razones extremadamente sensibles, pero espero estar sentada en un taburete con una rosa roja en mi cabello, en un moño, actuando con mi hijo… en el Reino Unido y AUSTRALIA muy pronto”

Spears hizo ese comentario en una publicación en la que posaba junto a un piano en una de sus últimos shows en vivo. La artista dijo que le regalará a uno de sus hijos, fruto de su pasado matrimonio con Kevin Federline. En ese mismo post reflexionó sobre cómo ha hecho para salvar su vida.

“¡¡¡Le envío este piano a mi hijo este año!!! Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas de mi cuerpo que la gente desconoce. Sí, y a veces da vergüenza… pero caminé por el fuego para salvar mi vida”.

Aunque la artista no reveló cuál de sus hijos recibirá el piano, pero es posible que se trate de su hijo Jayden de 19 años con quien la artista ha compartido video junto a él tocando el piano.

“Estoy asombrada de él. ¡No puedo creer que sea mío! Honestamente, me daba miedo que eso no fuera normal”, lo elogió Britney en una publicación de 2024.

Britney Spears se ha mantenido alejada de los escenarios desde hace casi ocho años. La ‘Princesa del Pop’ actuó en vivo por última vez en Estados Unidos en 2018 en el show de cierre de su gira “Piece of Me” con un último concierto en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

Aunque no se ha presentado en público, la artista ha mantenido presencia musical. Spears estrenó “Hold Me Closer” con Elton John y el rapero de Black Eyed Peas Will.i.am (“Mind Your Business”) en 2022 y 2023, respectivamente.

