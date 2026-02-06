Convención demócrata de Nueva York comenzó con respaldo mayoritario a Hochul

Los demócratas del estado de Nueva York iniciaron este viernes su convención en Syracuse, un encuentro para definir las candidaturas de cara a las primarias y a las elecciones de noviembre. Delegados de todo el estado se reunieron tras una jornada previa de recepciones y actividades partidistas, informó Politico.

El principal foco del encuentro era determinar qué aspirantes lograrían al menos el 25% del voto ponderado necesario para asegurar un lugar en las primarias sin tener que reunir 15,000 firmas, un umbral que rara vez alcanzan los retadores dentro del partido, destacó ese medio.

Finalmente, la gobernadora Kathy Hochul y su compañera de fórmula, Adrienne Adams, obtuvieron la nominación demócrata con más del 85% de los votos, mientras que el vicegobernador Antonio Delgado y su aliada India Walton alcanzaron el 14,7%, insuficiente para aparecer automáticamente en la boleta, de acuerdo con City & State New York.

“Con gran orgullo acepto su nominación para servir una vez más como hija del gran estado de Nueva York”, declaró Hochul tras la votación, en medio de aplausos.

La mandataria también advirtió que los pilares de la democracia estadounidense están “bajo ataque”, no por potencias extranjeras, sino por el propio presidente del país, Donald Trump.

Delgado, que decidió no renunciar a su cargo antes de desafiar a la gobernadora, aseguró que seguirá en la contienda y recorrerá el estado para recolectar firmas que le permitan competir en las primarias.

La fiscal general Letitia James fue respaldada por aclamación, sin oposición, mientras que el contralor Tom DiNapoli obtuvo cerca del 90% de los votos frente a la ejecutiva sin fines de lucro Drew Warshaw, quien anunció que también intentará acceder a la boleta mediante peticiones, detalló City & State New York.

Kathy Hochul, apoyada por los representantes demócratas

Antes de la convención, Hochul ya había consolidado el apoyo de los 19 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes por Nueva York para su renominación, al igual que figuras como el líder de la minoría Hakeem Jeffries y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, informó el New York Post.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, también expresó su respaldo y destacó la relación de gobierno “modelo” que mantiene con la gobernadora. Aunque se esperaba una nominación cómoda, el proceso estuvo marcado por tensiones internas.

El Partido Demócrata de Brooklyn sorprendió inicialmente al retirar su respaldo a Hochul tras el anuncio de su compañera de fórmula, pero menos de 24 horas después revirtió la decisión y volvió a apoyarla, reportó City & State New York.

Otro tema que generó debate fue una resolución para condenar formalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. La propuesta original pedía su “abolición inmediata”, pero los líderes del partido negociaron un texto más moderado que llama a una “reconstrucción integral” de la agencia, señaló Politico.

Además, el respaldo progresista a Hochul fue interpretado como un revés para Delgado, quien minimizó la importancia de esas adhesiones y aseguró que muchos votantes “anhelan un cambio”.

Si logra imponerse en las primarias del 23 de junio, Hochul es considerada la favorita para ganar un segundo mandato completo en noviembre frente al probable candidato republicano, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, apoyado por Donald Trump, añadió el New York Post.

Sigue leyendo:

• Alcalde Mamdani respalda reelección de la gobernadora Kathy Hochul

• Gobernadora Hochul escogió a Adrienne Adams compañera de fórmula en su campaña por la reelección en Nueva York

• Ecuatoriana Diana Moreno ganó con 74% las elecciones para sustituir a Mamdani en la Asamblea de Nueva York