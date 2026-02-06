Elton John denuncia intrusión “aberrante” de la prensa británica en su vida privada

El cantante Elton John calificó las acciones de la Associated Newspapers Limited (ANL), editora de Daily Mail y Mail on Sunday, como una “aberrante” invasión de su privacidad. Esta declaración ocurrió al testificar ante el Tribunal Superior de Londres este viernes.

El músico declaró en un juicio iniciado el 19 de enero donde siete personas, incluido el príncipe Enrique y la actriz Liz Hurley, demandan a ANL por supuestamente obtener información confidencial por medios ilícitos.

Los demandantes señalan que ANL recurrió presuntamente a prácticas ilícitas para obtener información confidencial como pinchazos telefónicos, engaños o robo de datos, a menudo a través de detectives privados, desde 1993 hasta 2018.

Elton John testificó después de su esposo, David Furnish, a través de videoconferencia y calificó de “horrenda” la invasión a la privacidad de su familia. La demanda de John se centra en 10 artículo publicado entre 2000 y 2015. “Nuestra denuncia aborda algunas de las cosas más horrendas que se pueda imaginar en cuanto a invasión de la intimidad”, afirmó John al ser cuestionado por la abogada de ANL, Catrin Evans.

Elton John denunció que el ‘Mail’ le investigó clandestinamente “en periodos en que estaba hospitalizado” y también dijo que hub una intensa indagación tras el nacimiento de su hijo Zachary.

“También hemos visto documentos que prueban su intensa indagación en torno al nacimiento de nuestro primer hijo, Zachary. No creemos que existiera ninguna vía legítima por la que pudieran haber descubierto detalles sobre nuestra donante de óvulos, los embriones y las cuestiones relativas a la paternidad”, afirmó.

El artista defendió el hecho de que ser una figura púbica no da permiso para que detalles personajes de su vida sean divulgados. “He dedicado mi vida a mi música, pero eso no significa que cuestiones profundamente personales, que tengo derecho a gestionar en privado, tengan que ser de dominio público”, añadió.

El juicio durará nueve semanas y se espera que a finales de marzo el tribunal emita su fallo en marzo.

