Premio Lo Nuestro 2026: Artistas que se presentarán en la ceremonia

La entrega 38 de los Premio Lo Nuestro se celebrará el próximo 19 de febrero y la organización ya confirmó varios de los artistas que se presentarán en el escenario del evento musical.

El evento se celebrará en el Kaseya Center de Miami, Florida, y la ceremonia reconocerá lo mejor de la música latina durante el último año. Además, una de las características de este evento es la variedad de artistas que en cada edición se presentan en el escenario de Premio Lo Nuestro.

A través de su cuenta de Instagram, Premio Lo Nuestro anunció los artistas que se presentarán esta edición. La banda española Café Quijano se presentará en el evento como parte de un homenaje a Manolo Díaz, donde interpretarán la canción ‘Black Is Black’.

También se presentará el rapero Eladio Carrión en el homenaje al reguetonero Arcángel por su trayectoria musical. En este homenaje también participarán los reguetoneros Jay Wheeler, J Balvin, Jhay Cortez, Mora y Sech.

El dúo venezolano Mau y Ricky presentarán su tema ‘Te Quiero’ junto al cantante colombiano Kapo quien también cantará su tema viral ‘La Villa’ junto con Ryan Castro. Asimismo, formarán parte del homenaje a Manolo Díaz interpretando la canción ‘La Moto’.

La cantante española Melody, conocida por su canción ‘El Baile del Gorila’, subirá al escenario de los Premio Lo Nuestro para cantar el tema ‘Hay que venir al sur’, también en el homenaje a Manolo Díaz.

Otra de las artistas confirmadas es la venezolana Elena Rose quien cantará ‘Luna de miel’ y ‘Naguará’ junto con la banda venezolana Rawayana.

Tambien Premio Los Nuestro será el lugar de estreno en televisión del tema “Ridín” de la excéntrica cantante dominicana Tokischa.

Otros artistas confirmados son Carín León con su tema ‘Lado frágil’ de su álbum ganador del Grammy “Palabra de To’s (Seca)”. Cristian Castro se presentará con Matisse para interpretar su tema ‘Conmigo sin Ti’. Gloria Trevi interpretará su tema ‘Un Vuelo’ mientras que Has*Ash estrenarán su canción ‘Te Apuesto’.

El público también disfrutará de las presentaciones de Codiciado, Mar, Maria José, Thalía, Xavi, Kany García, Maluma, Santos Bravo, Carlos Vives, Gangsta, Gente de Zona, Kybba, Marc Anthony, María Becerra, Sebastián Yatra, Sofía Reyes, Yami Safdie, Nathy Peluso, entre otros.

La transmisión de Premio Lo Nuestro comienza con Noche de Estrellas a partir de las 6pm hora del este y a las 7pm comienza la ceremonia.

Sigue leyendo:

Nadia Ferreira sobre su rol como conductora en Premio Lo Nuestro: ‘Es una gran responsabilidad’

Premio Lo Nuestro 2026: Lista de nominados

Marc Anthony y Nathy Peluso lanzan su “idilio” en nuevo tema