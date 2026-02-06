Veterinario falleció envenenado operando a un perro en clínica móvil en Queens, Nueva York

Ashraf Hussein, veterinario de 56 años, falleció por intoxicación accidental con monóxido de carbono mientras operaba a un perro dentro de una clínica móvil que quedó atascada entre la nieve en Queens (NYC), anunció ayer la Oficina Forense de la ciudad (OCME).

Hussein fue encontrado muerto dentro de la camioneta estacionada junto a un gran cúmulo de nieve en la intersección de 65th Ave. y Parsons Boulevard en Flushing alrededor de las 9:25 a.m. del domingo 1 de febrero. También falleció un pequeño perro blanco al que, según un compañero de trabajo, el doctor estaba operando para extirparle un tumor en la pata.

El propietario de la clínica veterinaria móvil, Garo Alexanian (73) fue encontrado inconsciente fuera de la camioneta por unos vecinos que llamaron al 911. Alexanian le contó a una mujer que él y Hussein habían estado atrapados dentro de la furgoneta durante horas antes de que él lograra escapar y se desplomara en la acera.

Los investigadores sospechan que la camioneta, con poca ventilación, se llenó de gases tóxicos después de que el tubo de escape del vehículo se obstruyera con nieve, según informó NYPD, que mantiene abierta la investación.

Hussein realizaba cirugías para la clínica móvil todos los martes y sábados, según declaró su esposa Marwa Mansour al Daily News. Trabajó para ellos durante más de 15 años y tenía una estrecha relación con Alexanian. “Amaba mucho a los animales… Por eso se hizo veterinario, porque amaba a los animales”.

En noviembre un hombre encontró a sus padres muertos en su apartamento en El Bronx (NYC) donde se detectaron altos niveles de monóxido de carbono. El año pasado Brandon Miller, millonario de los bienes raíces, fue hallado muerto por intoxicación con monóxido de carbono en su lujoso hogar en Long Island (NY).

También en 2024 Salvatore Strazzullo, abogado que se había hecho un nombre defendiendo a algunas celebridades hasta ser acusado él mismo de estafar a sus clientes, fue hallado muerto dentro de un auto estacionado afuera de la casa de sus padres en Brooklyn (NYC) por aparente intoxicación por monóxido de carbono. En 2020 Fotis Dulos (52) murió tras agonizar dos días en un hospital en El Bronx (NYC) por auto envenenamiento con monóxido de carbono en el garaje de su casa en Farmington (Connecticut) luego de ser acusado de matar a su esposa, cuyo cuerpo aún no ha aparecido.

Invierno mortal

Al menos 17 muertes en calles de la Ciudad de Nueva York han sido asociadas con la nieve de la tormenta Fred y el frío extremo que ha mantenido hielo alrededor de varios vehículos y pasos peatonales ya por casi dos semanas. Esta noche de nuevo se espera una nevada en la región, seguida por temperaturas muy bajas hasta el domingo.

Las temperaturas máximas y mínimas en toda la región estarán entre 15 y 25 grados F por debajo de lo normal para principios de febrero, lo que amenaza con romper varios récords diarios de larga data.

El alivio será relativamente rápido. Se espera que las temperaturas se moderen a principios de la próxima semana, volviendo a niveles cercanos a lo normal para el miércoles. Sin embargo, la temporada invernal aún no ha terminado y es posible que se avecine más clima extremo para el próximo fin de semana de San Valentín.

La principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo. Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.